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Что делать, если телефон упал в снег

сноубордист Фото: pixabay
Если телефон упал в сугроб, то нужно сразу же его протереть, а затем вывести влагу из устройства. При этом желательно избегать его нагревания, сообщает Zakon.kz.

Как отметил эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец, влага из телефона полностью выйдет только через несколько часов после падения в снег, пишет "Вечерняя Москва"

Порядок действий

  • достать, протереть тряпочкой и продуть разъемы, чтобы освободить от снега;
  • в помещении вновь протереть и положить телефон на влаговпитывающую салфетку или ткань;
  • дать просохнуть.

Эксперт посоветовал держать телефон в помещении 8-12 часов. 

Народный метод

Существует народный метод — положить промокший гаджет в рис, рассказал Побыванец. Чтобы таким образом освободить устройство от влаги, нужно:

  • взять емкость, наполнить ее рисом;
  • положить туда смартфон;
  • закрыть чем-нибудь сверху.

Можно оставить смартфон в таком положении на 4-8 часов в зависимости от того, насколько критичным было падение, сказал эксперт.

Важное правило

Главное правило — не воздействовать на промокший гаджет источниками тепла.

"Не кладите телефон рядом с батареей и не нагревайте феном. Эти методы вредят устройству: будет повышенный нагрев, начнется коррозия, возможны неблагоприятные последствия. Конечно, нельзя сказать, что телефон тут же испортится, но это то же самое, что и с пылевлагозащитой", – сказал специалист.

Эксперты рассказали, как правильно очистить смартфон от пыли и грязи.

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