Что делать, если смартфон упал в воду
Фото: pxhere
Эксперты рассказали, как спасти телефон, упавший в воду, сообщает Zakon.kz.
Чтобы смартфон после попадания в него жидкости работал как ни в чем не бывало, его придется разобрать и тщательно просушить.
Вода высохнет, однако содержащийся в ней осадок, который, скорее всего, будет обладать некоторой электропроводностью, никуда не денется и осядет на металлах. Поэтому посетите сервисный центр как можно скорее. Но если быстро отправиться туда не получается, то предварительно выполните следующие рекомендации, сообщили в Роскачестве.
- Немедленно извлеките смартфон из воды и тщательно протрите сухой тканью.
- Если телефон включен, выключите его.
- Если есть возможность, снимите заднюю панель и вытащите аккумулятор.
- Извлеките SIM-карту и карту памяти.
- Аккуратно встряхните смартфон, чтобы удалить влагу из портов и гнезда для зарядки.
- Если нет возможности сразу обратиться в сервисный центр, положите смартфон в сухое место на 48 часов.
- Только после этого телефон можно включать.
- Если телефон заработал, сразу же создайте резервную копию всех данных.
- Отнесите гаджет в сервисный центр, чтобы убедиться, что внутренние детали в порядке.
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