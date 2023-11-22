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Что делать, если смартфон упал в воду

Что делать, если смартфон упал в воду Фото: pxhere
Эксперты рассказали, как спасти телефон, упавший в воду, сообщает Zakon.kz.

Чтобы смартфон после попадания в него жидкости работал как ни в чем не бывало, его придется разобрать и тщательно просушить.
Вода высохнет, однако содержащийся в ней осадок, который, скорее всего, будет обладать некоторой электропроводностью, никуда не денется и осядет на металлах. Поэтому посетите сервисный центр как можно скорее. Но если быстро отправиться туда не получается, то предварительно выполните следующие рекомендации, сообщили в Роскачестве.

  1. Немедленно извлеките смартфон из воды и тщательно протрите сухой тканью.
  2. Если телефон включен, выключите его.
  3. Если есть возможность, снимите заднюю панель и вытащите аккумулятор.
  4. Извлеките SIM-карту и карту памяти.
  5. Аккуратно встряхните смартфон, чтобы удалить влагу из портов и гнезда для зарядки.
  6. Если нет возможности сразу обратиться в сервисный центр, положите смартфон в сухое место на 48 часов.
  7. Только после этого телефон можно включать.
  8. Если телефон заработал, сразу же создайте резервную копию всех данных.
  9. Отнесите гаджет в сервисный центр, чтобы убедиться, что внутренние детали в порядке.
Ранее эксперты рассказали, как продлить работу смартфона на холоде.


Анастасия Стативкина
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