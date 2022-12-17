Машина загорелась после ДТП, погибли два человека

17 декабря в Костанайской области в результате ДТП произошло возгорание двух машин. Погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

При столкновении двух автомобилей в Костанайской области произошло возгорание машин. Погибли два человека.

"Сегодня, около 10:30, на 275 километре автодороги Костанай – Карабутак водитель легковой автомашины не справился с управлением. В результате он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной "Газель" с возгоранием двух автомобилей". ДП Костанайской области

Водитель легковушки и пассажир погибли на месте, водитель "Газели" доставлен в больницу.

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД". Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Полиция Костанайской области предупреждает участников дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасности, дорожного движения и особенно скоростного режима. Будьте внимательны, бдительны, от этого зависят жизни людей!

16 декабря в результате наезда на верблюда на трассе Кызылорда – Жалагаш погиб пассажир автомобиля марки Mazda-626.

