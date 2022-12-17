В ДТП с участием верблюда погиб человек
Фото: департамент полиции
16 декабря в результате наезда на верблюда на трассе Кызылорда – Жалагаш погиб пассажир автотранспорта марки Mazda-626, сообщает Zakon.kz.
В результате ДТП с участием верблюда один человек погиб, один госпитализирован в медицинское учреждение.
"16 декабря 2022 года по факту дорожно-транспортного происшествия наезда автомашины "Мазда-626" на верблюда на трассе Кызылорда – Жалагаш на территории Сырдарьинского района начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РК".ДП Кызылординской области
Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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