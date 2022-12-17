В ДТП с участием верблюда погиб человек

Фото: департамент полиции

16 декабря в результате наезда на верблюда на трассе Кызылорда – Жалагаш погиб пассажир автотранспорта марки Mazda-626, сообщает Zakon.kz.

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