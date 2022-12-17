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Диетолог объяснила, опасны ли сладкие подарки для детей

сладкие подарки Фото: pixabay
Диетолог Майра Рау отметила, что при покупке важно обращать внимание не только на состав продукта, но и на его количество, сообщает Zakon.kz.

Если у ребенка будет завтрак, обед и ужин, то немного сладостей никакого вреда для организма ребенка не нанесут, считает эксперт. По словам специалиста, понятие вредных, условно, веществ в продуктах преувеличено.

"Все, что допускается к производству в пищевой промышленности, не нанесет вреда для нашего здоровья. Существуют такие понятия, как "верхняя граница нормы" по употреблению Е. Их наличие в составе не означает, что продукт плохой".Диетолог Майра Рау

Диетолог подчеркнула, что добавки регулируют качество продукта, чтобы у него была нужная мягкость, товарный вид и долгий срок годности. Таким образом, если ребенок переедает сладкого, необходимо фокусировать внимание на его рационе.

"Возможно, сладости были под запретом, а все, что под запретом, у нас вызывает желание есть побольше. Нужно говорить о формировании здорового пищевого поведения в течение всего года и всего детства", — добавила она.

Оправданные ограничения в сладостях могут быть, если родители ищут компонент, вызывающий у ребенка аллергию. Когда речь идет о постоянном запрете и дети "дорываются" до конфет в праздники,  это может привести к перееданию, пишет Пятый канал.

Не стоит пугать детей всевозможными заболеваниями, считает Майра Рау. Достаточно поговорить, в зависимости от возраста, о том, почему есть много сладкого вредно.

"Например, можно объяснить кариесом из-за бактерий. Или же, когда мы не едим овощи и фрукты, мы недополучаем необходимых компонентов в организме, важных для иммунитета. Нужно говорить на понятном ребенку языке", — пояснила Майра Рау.

Как отметила диетолог, обычно мы ничего не едим в течение дня, занимаясь приготовлением к празднику и непосредственно новогодним меню. И к моменту, когда все собираются за столом, количество съеденного увеличивается в несколько раз. Полезные новогодние советы дали медики. 

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