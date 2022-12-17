В Эстонии утвердили план перехода на обучение на эстонском языке

Министр образования и науки Эстонии Тынис Лукас утвердил план действий по переходу на обучение на эстонском языке с указанием сроков и необходимого бюджета до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

В правительстве Эстонии рассмотрели проект плана действий в октябре и дали добро для продвижения вперед. По словам Лукаса, принятие плана действий является естественным продолжением поправки к закону, принятой парламентом 12 декабря, передает ERR.

"С внесением поправок в закон об основной и старшей средней школе мы создали правовую основу для перехода на обучение на эстонском языке. Параллельно с процедурой законопроекта мы подготовили план действий, в котором учли отзывы Комитета по культуре Государственной думы, Совета по эстонскому языку, правительства и многих партнеров о законопроекте, его реализации и подписанном плане действий". Тынис Лукас

Со слов министра, план действий предлагает широкий спектр поддержки для реализации закона, чтобы переход происходил в сотрудничестве между школами, детскими садами, домами, местными властями и государством.

Министр считает, что наиболее полный пункт плана действий касается наличия и мотивации учителей и руководителей школ с необходимой квалификацией. "Мы увеличим количество мест для подготовки учителей в университетах, создадим более гибкие формы обучения, предложим языковую подготовку для педагогов и будем мотивировать учителей начинать и оставаться в профессии", – сказал Лукас.