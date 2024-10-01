Правила тестирования на знание казахского языка утвердили в Казахстане

Министр науки и высшего образования приказом от 23 сентября 2024 года утвердил Правила по системе оценки уровня владения казахским языком КАЗТЕСТ", сообщает Zakon.kz.

Тестирование КАЗТЕСТ проводит РГП на ПХВ "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК.

Оценка уровня владения казахским языком включает в себя следующие этапы:

проведение тестирования;

выдача результатов тестирования;

рассмотрение заявлений на апелляцию.

КАЗТЕСТ состоит из двух видов тестирования: диагностическое и сертификационное. Тестирование проводится в бумажном или в электронном формате.

Продолжительность диагностического тестирования – 1 час 10 минут. Диагностическое тестирование включает в себя следующие блоки, состоящие из 60 вопросов:

аудирование – 20 заданий (20 минут);

чтение – 40 заданий (50 минут).

Продолжительность сертификационного тестирования – 2 часа 7 минут. Сертификационное тестирование включает в себя 60 тестовых заданий по блокам "Аудирование", "Чтение", два письменных задания по блоку "Письмо" и два устных задания по блоку "Говорение":

аудирование – 20 заданий (20 минут);

чтение – 40 заданий (50 минут);

письмо – два задания (50 минут);

говорение – два задания (7 минут).

Место проведения тестирования КАЗТЕСТ для граждан в городе Астане устанавливает центр, для юридических лиц (при наличии аудитории тестирования) – в здании приглашающей стороны, в областных центрах и городах республиканского значения – на базе заказчика.

Подать заявление на тестирование можно:

через интернет-ресурс app.testcenter.kz (для физических лиц);

в канцелярию центра (для юридических лиц).

Граждане запускаются в аудиторию, где проводится тестирование КАЗТЕСТ, по документу, удостоверяющему личность (удостоверение личности или паспорт гражданина РК), на основании заявления. При оплате через кассы банков нужно предоставить оригинал документа, подтверждающего оплату услуги, при онлайн-оплате предоставляют электронную квитанцию с указанием номера заказа.

Юридические лица (юридическое лицо, инициировавшее проведение тестирования для своих сотрудников) допускаются к тестированию на основании заявки и договора о закупках услуг проведения тестирования по системе КАЗТЕСТ, заключенного с центром.

Если при входе на тестирование будет выявлено подставное лицо, то представитель центра составляет Акт выявления подставного лица в ходе запуска на тестирование и тестируемого отстраняют от сдачи до конца текущего года.

В здание и аудиторию нельзя проносить и использовать учебно-методическую литературу, фотоаппараты, любые мобильные средства связи с функциями переноса информации (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (айпад), iPod (айпод), SmartPhone (смартфон), ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), запрещено использование любых видов радиоэлектронной связи (Wi-Fi (вай-фай), Bluetooth (блютуз), Dect (дект), 3G (3 джи), 4G (4 джи), 5G (5 джи), смартчасов, наушники проводные и беспроводные и прочее), шпаргалок.

Тестируемые и индивидуальный помощник (для лиц с особыми образовательными потребностями) оставляют указанные предметы в специальных ячейках (шкафчиках) или в подготовленной зоне (месте).

Тестируемый после прохождения процедуры идентификации личности заходит в аудиторию, предназначенную для проведения тестирования.

В центр, где проводится тестирование КАЗТЕСТ, запуск производится через систему идентификации личности тестируемого, осуществляющую сканирование объемно-пространственной формы лица.

Как проходит тестирование в бумажном формате

После рассадки тестируемых представитель центра:

разъясняет порядок работы с материалами тестирования;

раздает тестируемым материал для письменной работы;

раздает тестируемым листы ответов;

после заполнения служебных секторов листа ответов раздает тестируемым книжки-вопросники с тестовыми заданиями.

При проведении тестирования не разрешается:

выходить из аудитории без разрешения представителя центра;

переговариваться;

пересаживаться с места на место;

обмениваться материалами тестирования;

выносить материалы тестирования из аудитории;

осуществлять порчу материалов тестирования (листы ответов, книжки-вопросники, тетради для письменной работы по блоку "Письмо" и листы заданий по блоку "Говорение") путем их смятия, отрыва страниц и использования корректирующей жидкости;

портить лист ответов;

шуметь перед началом или во время тестирования.

С разрешения представителя центра тестируемым до завершения тестирования предоставляется выход из аудитории по очереди на время не более чем 5-10 минут.

Не разрешается выходить из аудитории во время воспроизведения аудиоматериала по блоку "Аудирование".

Если во время тестирования выявится, что тестируемые обмениваются материалами, используют запрещенные предметы, то составляется соответствующий акт о нарушении, а нарушители удаляются из аудитории и отстраняются от сдачи тестирования КАЗТЕСТ до конца текущего года.

При отказе тестируемого сдать материалы тестирования по истечении времени тестирования представитель центра совместно с местным ответственным лицом в присутствии тестируемого заполняют Акт выявления факта несвоевременной сдачи материалов тестирования по истечении времени тестирования. Результаты тестирования не обрабатываются и тестируемого отстраняют от сдачи тестирования до конца текущего года.

После приема листа ответов и книжки-вопросника представителем центра тестируемый проходит в заранее подготовленную аудиторию для сдачи блока "Говорение". В блоке "Говорение" ведется запись ответа каждого тестируемого на звукозаписывающее устройство (диктофон). На подготовку к блоку "Говорение" выделяется 3 минуты и осуществляется в виде устного ответа тестируемого.

Лица с особыми образовательными потребностями в заявке на прохождение тестирования КАЗТЕСТ указывают, что будут пользоваться услугами индивидуального помощника или специалиста жестового языка. При этом тестируемому предоставляется 40 минут дополнительного времени.

При прохождении тестирования КАЗТЕСТ инвалидам с нарушениями слуха, речи, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также инвалидам первой группы, имеющим затруднения в передвижении, которые подтверждаются справкой об инвалидности, оказывает помощь индивидуальный помощник, не имеющий знания в области казахской филологии, или специалист жестового языка.

После завершения диагностического тестирования представитель центра заполняет Акт уничтожения книжек-вопросников, использованных во время диагностического тестирования по системе КАЗТЕСТ, и уничтожает использованные книжки-вопросники путем сжигания или механического измельчения.

Как проводится тестирование в электронном формате

При проведении тестирования КАЗТЕСТ в электронном формате администратор тестирования запускает тестируемых в аудиторию (компьютерный класс) по одному.

Тестируемый занимает место в аудитории согласно посадочному месту.

Для начала тестирования тестируемому необходимо:

выбрать вид тестирования;

ввести ИИН;

пройти авторизацию объемно-пространственной формы лица человека (биометрия) через фронтальные камеры, установленные на компьютере;

при необходимости авторизация производится с помощью ввода логина и пароля, который предоставляет администратор тестирования;

подтвердить корректность данных;

ознакомиться с правилами текущего тестирования;

подтвердить ознакомление с правилами тестирования;

нажать кнопку "Начать тестирование".

В электронном формате выполнение заданий начинается с любого блока.

Электронное тестирование позволяет тестируемому при затруднении ответа во время тестирования по желанию тестируемого пропускать вопросы и переходить к следующему вопросу, а позже вернуться на страницу пропущенного вопроса, ответить на пропущенные вопросы и менять ответы до завершения тестирования.

В блоке "Письмо" тестируемому предоставляется два задания (рисунок, эссе).

В блоке "Говорение" тестируемому предоставляется два задания (вопрос-ответ, задание по решению проблемы по разным темам) и ведется аудиозапись ответа тестируемого.

Выдача результатов теста

В тестировании КАЗТЕСТ по блокам "Аудирование" и "Чтение" используются тестовые задания с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных. Оценка ответов тестовых заданий КАЗТЕСТ в закрытой форме осуществляется следующим образом: при выборе правильного ответа на тестовые задания с одним правильным ответом присваивается один балл, при выборе одного и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов. В сертификационном тестировании задания открытой формы по блокам "Письмо" и "Говорение" оцениваются проверяющими экспертами согласно критериям оценки, утвержденным руководителем центра.

Для проверки блоков "Письмо" и "Говорение" проверяющих экспертов отбирают из числа высококвалифицированных преподавателей, лингвистов и методистов организаций высшего и (или) послевузовского образования, учителей организаций среднего образования, имеющие квалификационную категорию "педагог-мастер".

Результаты диагностического и сертификационного тестирования, проводимого в городе Астане, предоставляется физическим и юридическим лицам в течение трех рабочих дней после даты завершения тестирования и в течение 15 рабочих дней после даты завершения тестирования для областей, городов Алматы и Шымкента.

Физическим лицам результат диагностического тестирования предоставляется в виде справки (с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), а юридическим лицам – в виде списка с результатами тестирования.

Физическим лицам результат сертификационного тестирования предоставляется в виде сертификата (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), при не подтверждения уровня – в виде справки с указанием количества баллов, набранных по каждому блоку. Юридическим лицам выдается список результатов тестирования.

Тестируемому для получения сертификата определенного уровня необходимо набрать процентный пороговый балл по каждому блоку в пределах от 30 до 80% правильных ответов. При этом максимальные баллы по блокам "Письмо" и "Говорение" составляют 50 баллов.

Граждане могут самостоятельно скачать результаты теста через личный кабинет на интернет-ресурс app.testcenter.kz. Центр формирует электронный сертификат.

Юридическим лицам центр направляет список результатов диагностического и сертификационного тестирования через систему электронного документооборота или через почтовую службу.

Проверить подлинность сертификата можно онлайн на официальном сайте certificate.testcenter.kz. Поиск производится путем выбора "Тип тестирования – QAZTEST", выбора "Год сдачи", ввода ИИН и ИКТ (индивидуального кода тестируемого).

Сертификат заполняется в соответствии с документом, удостоверяющим личность тестируемого (фамилия, имя, отчество (при его наличии).

В сертификате указываются данные по баллам КАЗТЕСТ, полученные по каждому блоку, и дата выдачи и срок действия в правом нижнем углу сертификата. Срок действия сертификата КАЗТЕСТ с QR-кодом 2 года со дня его выдачи.

Результаты теста можно обжаловать в порядке апелляции

В целях обеспечения соблюдения единых требований и решения спорных вопросов при оценке тестовых заданий, защиты прав тестируемых создается апелляционная комиссия.

Председатель и состав Апелляционной комиссии утверждается Комитетом языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.

Апелляционная комиссия формируется из профессорско-преподавательского состава организаций высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющих трудовую деятельность в области казахской филологии в количестве не менее пяти человек.

В бумажном и электронном форматах тестирования тестируемый подает заявление на апелляцию в течение 2 рабочих дней после получения результата тестирования с указанием обоснования по каждому тестовому заданию через личный кабинет на интернет-ресурсе app.testcenter.kz.

Заявления, поступившие на апелляцию, рассматриваются Апелляционной комиссией в течение 28 календарных дней и результат направляется в личный кабинет тестируемого.

Решение Апелляционной комиссии не подлежит пересмотру, является окончательным и оформляется протоколом заседания Апелляционной комиссии.

Председателем апелляционной комиссии по всем заявлениям, поданным на апелляцию, заполняется реестр заявлений (по содержанию тестового задания).

Приказ вводится в действие с 11 октября 2024 года.