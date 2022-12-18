Смертельное ДТП в Актобе: четверо детей находятся в очень тяжелом состоянии

Восемь детей доставили в областную детскую больницу Актобе после того, как автомобиль с ними 17 декабря перевернулся по дороге на соревнования по волейболу. Как рассказали врачи, состояние четверых детей очень тяжелое, сообщает Zakon.kz.

"С 12 часов нам доставили 8 детей с места ДТП на трассе Актобе-Шубаркудук в районе Карахобды. Состояние 4 пострадавших средней тяжести, 4 – в очень тяжелом состоянии. Четыре ребенка госпитализировали в реанимацию", – прокомментировал изданию "Диапазон" главный врач ОДБ Ербол Джапахов.

Детям по 12 лет. У большинства из них ушибы и переломы. Сообщается, что их всех осмотрели врачи разных специализаций: травматологи, хирурги, нейрохирурги, челюстно-лицевой хирург и реаниматологи.

Медики поддерживают связь с родителями, сообщают им о состоянии пострадавших, о том, какая помощь им оказывается.

Ранее сообщалось, что 17 декабря в Актобе попал в аварию автомобиль, в котором ехали дети с тренером. Один ребенок погиб. Трагедия произошла на 68 км трассы Актобе – Болгарка – Шубаркудук.