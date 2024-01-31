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Массовое ДТП с участием автобусов: четверо пострадавших в тяжелом состоянии

Массовое ДТП с участием автобусов: четыре пострадавших в тяжелом состоянии Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
26 человек доставлены в больницу, из них четверо в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Жамбылской области, одного пациента в тяжелом состоянии из реанимации транспортировали санавиацией в Тараз.

"Погибших нет. По состоянию на 17:45 в центральную районную больницу села Б. Момышулы доставлены 26 человек, из них четверо – в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что организован пункт обогрева в Доме культуры села Нурлыкент, где в настоящее время находятся 19 человек, из которых пять детей. Они обеспечены горячим питанием, постельными принадлежностями.

"На месте происшествия находятся аким Жуалынского района Жалгас Муртаза, начальник Департамента полиции Арманбек Баймурзин, заместитель начальника ДЧС Руслан Орынбеков. В настоящее время на участке трассы Западная Европа – Западный Китай с 593 по 534 км открыто движение. Проводятся работы по очистке дорог", – заключается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 31 января 2024 года в 10:47 на 567 километре автодороги республиканского значения Западная Европа – Западный Китай возле села Нурлыкент Жуалынского района из-за непогоды произошло ДТП с участием 26 автомашин: четырех пассажирских автобусов, четырех грузовых автомашин и легковых.

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