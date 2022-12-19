Когда и куда можно ставить елку на Новый год
Стоит отметить, что традиция украшать ель зародилась в средневековой Германии.
Каждая семья принимает решение о том, когда ставить елку. Самое главное — собрать всех членов семьи и весело провести время.
Однако, если вы выбрали живую ель, то раньше 20 декабря ставить ее точно не стоит.
Устанавливать елку, как сказано в публикации Ftimes.ru, нужно поустойчивее, особенно если в семье есть маленькие дети или домашние животные.
Для некоторых играет большое значение местоположение главного украшения.
К примеру, если разместить ель на:
- на юго-востоке — то весь год вы проживете в достатке;
- на востоке — привлечете гармонию в семью;
- на юге — успех в делах;
- на западе — для появления долгожданного потомства;
- на севере — принесет успех в работе;
- на северо-востоке — получение новых знаний;
- на северо-западе — для путешествий и расширения горизонтов;
- на юго-западе — для счастья в личной жизни.
Также отмечено, что если расположить ель посредине помещения, то всем членам семьи будут сопутствовать счастье и удача.
Кроме того, под ель обязательно нужно поместить фигурку животного, чей год по восточному гороскопу настает, и блюдечко с угощением.
Рекомендаций, когда убирать елку — нет. Следовать поверьям — дело каждого. Главное, в этот день быть вместе с родными и любимыми людьми.
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