Казахстан признали страной с самой дешевой связью и быстрым интернетом в Центральной Азии

В Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь. Такие данные представлены в исследовании International Telecommunication Union (ITU), сообщает Zakon.kz.

За 2021 год расходы на мобильную связь по тарифу в Казахстане составили лишь 1,04% от валового национального дохода (ВНД) на душу населения. Аналитики рассматривали средний тариф, включающий 70 минут разговора, 20 SMS и 500 Мб мобильного интернета.

При этом в Кыргызстане, где скорость мобильного интернета уступает РК незначительно, расходы на мобильную связь составили 3,11% от ВНД на душу населения.

Близкий уровень расходов на мобильную связь зафиксирован в Узбекистане (1,14% от ВНД на душу населения) и Туркменистане (1,17% от ВНД на душу населения). При этом скорость мобильного интернета ниже, чем в Казахстане.

В Таджикистане и скорость заметно хуже, и расходы на мобильную связь составили в 2021 году сразу 3,02% от ВНД на душу населения, пишет finprom.kz.

11 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который ужесточает наказание за некачественные услуги связи и интернета.



Соответствующие поправки позволят усилить ответственность операторов за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих техническим параметрам.

15 декабря депутат Мажилиса Парламента РК Канат Нуров написал в Facebook о том, что 5G можно поставить на один уровень с объектами критической социальной инфраструктуры, такими как ТЭЦ, электростанции или водоснабжение.



По его словам, внедрять 5G-технологию должны сугубо профессиональные, специализированные местные компании под государственным контролем. Нельзя отдавать владение столь важной телекоммуникационной инфраструктурой иностранным стейкхолдерам и иным частным лицам, ставящим себя выше государства.