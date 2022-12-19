Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан признали страной с самой дешевой связью и быстрым интернетом в Центральной Азии

связь Фото: pixabay
В Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь. Такие данные представлены в исследовании International Telecommunication Union (ITU), сообщает Zakon.kz.

За 2021 год расходы на мобильную связь по тарифу в Казахстане составили лишь 1,04% от валового национального дохода (ВНД) на душу населения. Аналитики рассматривали средний тариф, включающий 70 минут разговора, 20 SMS и 500 Мб мобильного интернета. 

При этом в Кыргызстане, где скорость мобильного интернета уступает РК незначительно, расходы на мобильную связь составили 3,11% от ВНД на душу населения.

Близкий уровень расходов на мобильную связь зафиксирован в Узбекистане (1,14% от ВНД на душу населения) и Туркменистане (1,17% от ВНД на душу населения). При этом скорость мобильного интернета ниже, чем в Казахстане.

В Таджикистане и скорость заметно хуже, и расходы на мобильную связь составили в 2021 году сразу 3,02% от ВНД на душу населения, пишет finprom.kz

11 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который ужесточает наказание за некачественные услуги связи и интернета.

Соответствующие поправки позволят усилить ответственность операторов за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих техническим параметрам.

15 декабря депутат Мажилиса Парламента РК Канат Нуров написал в Facebook о том, что 5G можно поставить на один уровень с объектами критической социальной инфраструктуры, такими как ТЭЦ, электростанции или водоснабжение.

По его словам, внедрять 5G-технологию должны сугубо профессиональные, специализированные местные компании под государственным контролем. Нельзя отдавать владение столь важной телекоммуникационной инфраструктурой иностранным стейкхолдерам и иным частным лицам, ставящим себя выше государства.

Ирина Лукичева
Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Суд в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса
В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году
Топ 10 полезных подарков на Новый год
Самые полезные подарки на Новый год
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления