В ЕС поменяют главное правило перевозки ручной клади в самолетах

Европейский союз разрешит пассажирам самолетов провозить в ручной клади до двух литров жидкости, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Еврокомиссии.

Оборудование для досмотра в аэропортах, способное сканировать содержимое больших емкостей с жидкостями, вскоре может быть установлено по всему Еросоюзу. Это значит, что пассажирам больше не придется удостоверяться в отсутствии у них бутылок объемом более 100 миллилитров во время путешествия.

"Соответствующее оборудование может быть установлено в аэропортах после получения специального одобрения", – говорится в документе.

В Италии эту систему уже используют в семи терминалах страны. Аэропорты Германии, Ирландии, Литвы, Мальты, Швеции и Нидерландов также могут внедрить эту технологию после ее окончательного одобрения.

Ранее специалисты предупредили авиапассажиров, предпочитающих места у окна, о неожиданной опасности.