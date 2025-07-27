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Туризм

В ЕС поменяют главное правило перевозки ручной клади в самолетах

самолеты, ручная кладь, чемоданы, туристы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 09:24 Фото: freepik
Европейский союз разрешит пассажирам самолетов провозить в ручной клади до двух литров жидкости, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Еврокомиссии.

Оборудование для досмотра в аэропортах, способное сканировать содержимое больших емкостей с жидкостями, вскоре может быть установлено по всему Еросоюзу. Это значит, что пассажирам больше не придется удостоверяться в отсутствии у них бутылок объемом более 100 миллилитров во время путешествия.

"Соответствующее оборудование может быть установлено в аэропортах после получения специального одобрения", – говорится в документе.

В Италии эту систему уже используют в семи терминалах страны. Аэропорты Германии, Ирландии, Литвы, Мальты, Швеции и Нидерландов также могут внедрить эту технологию после ее окончательного одобрения.

Ранее специалисты предупредили авиапассажиров, предпочитающих места у окна, о неожиданной опасности.

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Андрей Дюсупов
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