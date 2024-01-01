"Дракон сбросил чешую": казахстанцев рассмешил почти голый мужчина
Фото: Instagram/kris__p__almaty, коллаж Zakon.kz
В социальных сетях сегодня, 1 января 2024 года, появилось видео с почти голым мужчиной. Пользователи Казнета в комментариях поделились своими версиями происходящего на ролике, сообщает Zakon.kz.
Видеоролик опубликовали в Instagram-паблике kris__p__almaty.
"Интересный день в году… А вы как отметили?" – говорится под публикацией.
Казахстанцев ролик рассмешил, и в комментариях они выдвинули свои версии происходящего на видео:
- "Ирония судьбы".
- "Гулять так гулять".
- "В новый год с нуля".
- "ЗОЖ моржует по ходу".
- "Дракон сбросил чешую".
- "Хорошо встретил новый год".
- "У самурая нет цели, есть только путь".
- "Хорошо отметил, одни плавки остались".
- "С бани видно вышел, а вернуться забыл".
- "Когда принял решение начать все с чистого листа".
- "Это Алматы. Утром тепло. Поэтому вполне возможна такая легкая прогулка!"
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