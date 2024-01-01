"Дракон сбросил чешую": казахстанцев рассмешил почти голый мужчина

В социальных сетях сегодня, 1 января 2024 года, появилось видео с почти голым мужчиной. Пользователи Казнета в комментариях поделились своими версиями происходящего на ролике, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали в Instagram-паблике kris__p__almaty.

"Интересный день в году… А вы как отметили?" – говорится под публикацией.

Казахстанцев ролик рассмешил, и в комментариях они выдвинули свои версии происходящего на видео:

"Ирония судьбы".

"Гулять так гулять".

"В новый год с нуля".

"ЗОЖ моржует по ходу".

"Дракон сбросил чешую".

"Хорошо встретил новый год".

"У самурая нет цели, есть только путь".

"Хорошо отметил, одни плавки остались".

"С бани видно вышел, а вернуться забыл".

"Когда принял решение начать все с чистого листа".

"Это Алматы. Утром тепло. Поэтому вполне возможна такая легкая прогулка!"

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