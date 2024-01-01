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"Дракон сбросил чешую": казахстанцев рассмешил почти голый мужчина

"Дракон сбросил чешую": казахстанцев рассмешил почти голый мужчина Фото: Instagram/kris__p__almaty, коллаж Zakon.kz
В социальных сетях сегодня, 1 января 2024 года, появилось видео с почти голым мужчиной. Пользователи Казнета в комментариях поделились своими версиями происходящего на ролике, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали в Instagram-паблике kris__p__almaty.

"Интересный день в году… А вы как отметили?" – говорится под публикацией.

Казахстанцев ролик рассмешил, и в комментариях они выдвинули свои версии происходящего на видео:

  • "Ирония судьбы".
  • "Гулять так гулять".
  • "В новый год с нуля".
  • "ЗОЖ моржует по ходу".
  • "Дракон сбросил чешую".
  • "Хорошо встретил новый год".
  • "У самурая нет цели, есть только путь".
  • "Хорошо отметил, одни плавки остались".
  • "С бани видно вышел, а вернуться забыл".
  • "Когда принял решение начать все с чистого листа".
  • "Это Алматы. Утром тепло. Поэтому вполне возможна такая легкая прогулка!"

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