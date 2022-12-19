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В Алматы иностранцы будут платить туристский взнос с 2023 года

туристский взнос будут платить туристы в Алматы с 2023 года Фото: Zakon.kz
Подготовлено решение маслихата "Об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев в городе Алматы", сообщает Zakon.kz.

"Утвердить ставки туристского взноса для иностранцев в городе Алматы в местах размещения туристов с 1 января 2023 года в 5% от стоимости пребывания", – говорится в документе.

Как поясняется,  расчет ставок туристского взноса для иностранцев проводится на основе актуальных статистических данных прошлого года.

Согласно данным Бюро национальной статистики, во II квартале 2021 года в Алматы в местах размещения по въездному туризму обслужено 54 238 человек, а во II квартале 2022 года – 151 467 человек.

За год отмечается увеличение туристов на 97 229 человек, то есть на 179,2%.

Вместе с тем правила уплаты туристского взноса для иностранцев предусматривают, что в случае увеличения количества иностранных туристов в местах размещения туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого календарного года применяются следующие ставки туристского взноса для иностранцев:

  • до 5% – в размере 1% от стоимости пребывания;
  • от 5 до 10% – в размере 2% от стоимости пребывания;
  • от 10 до 15% – в размере 3% от стоимости пребывания;
  • от 15 до 20% – в размере 4% от стоимости пребывания;
  • от 20% и выше – в размере 5% от стоимости пребывания.

Таким образом, принято решение маслихата города Алматы с 1 января 2023 года к туристскому взносу для иностранцев в местах размещения туристов применять ставку в 5%.

Места размещения туристов – гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслуживания.

Туристский взнос для иностранцев взимается с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 30 декабря.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Алматы
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