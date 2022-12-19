14 человек отравились угарным газом и 3 скончались: МЧС обратилось к казахстанцам

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Министерство по чрезвычайным ситуациям 19 декабря 2022 года обратилось к казахстанцам в связи с участившимися случаями отравления угарным газом. По их данным, за два дня по республике из-за отравления угарным газом 14 человек госпитализированы и трое скончались, сообщает Zakon.kz.

Как следует из обращения, для предотвращения возможных трагических последствий ведомство просит граждан быть "постоянно бдительными" и соблюдать "несложные правила безопасности". "МЧС РК рекомендует населению своевременно устранять нарушения, которые могут привести к несчастным случаям. Устранять трещины в печах, чистить дымоходы не реже одного раза в три месяца, в морозы не перекаливать печи, использовать для топки дрова, длина которых не превышает размеры топки", – отмечается в сообщении. При возникновении ЧС казахстанцев просят обращаться по номеру 112.

По данным ведомства, нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи – широко распространенная причина отравления угарным газом среди населения. "За прошедшие двое суток по республике 14 человек госпитализированы и трое скончались по причине отравления угарным газом различной степени тяжести". Пресс-служба МЧС РК 18 декабря было зарегистрировано два случая: в центральную больницу района Алтай Восточно-Казахстанской области с признаками отравления угарным газом был госпитализирован 15-летний подросток – окись углерода поступала в помещение бани через трещины на стене печи. За допущенные нарушения в отношении владелицы дома 1983 г.р. составлен административный протокол по ст. 410 КоАП РК;

в частном жилом доме в селе Бурыл Жамбылской области получили отравление угарным газом и были доставлены в больницу хозяйка дома 1959 г.р. и гражданка 1990 г.р. в тяжелом состоянии, а также дети 11 и семи лет. Причина – нарушение правил эксплуатации газовой колонки. Три случая были зарегистрированы 19 декабря: в Семее на втором этаже двухэтажного жилого дома с печным отоплением из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе по причине отсутствия тяги дымохода, получив отравление угарным газом, были госпитализированы три человека 1994, 1971 и 1997 г.р.;



в Астане в частном двухэтажном жилом доме из-за неисправности печного отопления получили отравление угарным газом средней степени тяжести и доставлены в больницу граждане 1970, 1990, 1994, 2012, 2015 и 2018 г.р.;

в Жамбылской области – в 40 км от села Конаев в крестьянском хозяйстве "Шарипхан" в частном жилом доме получили отравление угарным газом и скончались три члена семьи 1965, 1969 и 2008 г.р. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе. Новость по теме Противопожарный Дед Мороз пришел в гости к жителям ВКО 18 декабря 2022 года в Алматы в частном доме произошел пожар. Горели кровля и потолочное перекрытие на площади 120 кв. м. Из горящего дома 31-летнюю женщину спасли полицейский и фельдшер.

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