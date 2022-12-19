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Противопожарный Дед Мороз пришел в гости к жителям ВКО

Противопожарный Дед Мороз пришел в гости к жителям ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области провели ежегодную креативную акцию с участием сказочного героя - Деда Мороза, сообщает Zakon.kz.

В областном ДЧС уточнили, что в Деда Мороза переоделся спасатель, который посетил дома и посмотрел, как жители готовятся к предстоящим праздникам и соблюдают меры безопасности, чтобы уберечь жилище от пожаров.

Противопожарный Дед Мороз пришел в гости к жителям ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

"Пристальное внимание печному отоплению. Именно оно, по статистике происшествий, приводит часто к пожарам в жилом секторе... Как обнаружил противопожарный Дед Мороз, в домах чаще всего печи эксплуатируют с трещинами, нечищеным своевременно дымоходом, сушат вещи и дрова на печах, что категорически запрещено правилами пожарной безопасности".Пресс-служба ДЧС ВКО
Противопожарный Дед Мороз пришел в гости к жителям ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Сказочный герой подарил жителям региона датчики угарного газа, что чтобы уберечь семьи, где проживают много детей, пожилые граждане и маломобильные слои населения.

Противопожарный Дед Мороз пришел в гости к жителям ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

"Умные" приборы, как только в доме концентрация опасного газа превышает норму, начинают громко сигнализировать об этом и оперативно предупреждают, а иногда и будят поздней ночью ничего неподозревающих владельцев дома".Пресс-служба ДЧС ВКО
Противопожарный Дед Мороз пришел в гости к жителям ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Угарный газ не имеет цвета и запаха, его практически невозможно обнаружить в помещении. С начала года в Восточном Казахстане от последствий угарного газа пострадали 11 человек, пять из них - дети; зарегистрировано 119 печных пожаров.

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