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17 человек задержали в Караганде за хулиганство

17 человек задержали в Караганде за хулиганство Фото: скриншот видео
В Караганде на площади перед железнодорожным вокзалом 19 декабря 2022 года около 13:00 сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделения "Арлан" пресечены хулиганские действия со стороны жителей города – задержаны 17 человек, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в областном департаменте полиции, один из подозреваемых на легковом авто попытался скрыться и совершил столкновение со служебной машиной; у одного задержанного обнаружено и изъято оружие.

"Участники конфликта доставлены в полицию для разбирательства".Пресс-служба ДП Карагандинской области


9 ноября 2022 года стало известно, что КНБ провел спецоперацию по задержанию 32 участников опасной ОПГ.

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