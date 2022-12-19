17 человек задержали в Караганде за хулиганство

В Караганде на площади перед железнодорожным вокзалом 19 декабря 2022 года около 13:00 сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделения "Арлан" пресечены хулиганские действия со стороны жителей города – задержаны 17 человек, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в областном департаменте полиции, один из подозреваемых на легковом авто попытался скрыться и совершил столкновение со служебной машиной; у одного задержанного обнаружено и изъято оружие.

"Участники конфликта доставлены в полицию для разбирательства". Пресс-служба ДП Карагандинской области





9 ноября 2022 года стало известно, что КНБ провел спецоперацию по задержанию 32 участников опасной ОПГ.