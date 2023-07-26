42 человека задержаны: массовую разборку предотвратили полицейские Караганды

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Караганды предотвратили массовую разборку, которая намечалась у одного из торговых домов города. Задержаны 42 человека, сообщает Zakon.kz.

Задержание нескольких десятков мужчин у торгового дома "Таир" Караганды, которое произошло вечером 24 июля, встревожило жителей города. В полиции на следующий день сообщили, что масштабное задержание было направлено на предотвращение разборок, пишет E-Karaganda.

"В Караганде сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области пресекли хулиганские действия группы молодых людей, пытавшихся выяснить отношения на одной из парковок. В полицию доставлено 42 человека, из них 11 – несовершеннолетние лица". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Полицейские у задержанных изъяли складной нож, предмет, похожий на пистолет, кастет и семь автомобилей, которые транспортированы на автостоянку управления полиции Караганды, сказано в сообщении от полиции.

Заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", 293 УК РК. Начато расследование всех обстоятельств дела.

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