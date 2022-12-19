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Как решить проблему низкой связи, рассказал Мусин

Как решить проблему рассказал Мусин Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в кулуарах Мажилиса предлагает поправки в законодательство, касающиеся установки базовых станций связи сотовыми операторами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин рассказал, что на левом берегу Астаны есть проблемы со связью именно из-за того, что некоторые жители боятся и не дают согласия устанавливать на крышах своих домов базовые станции связи. 

"Если жильцы хотят качественный интернет, то пусть в определенном месте им установят базовую станцию. Мы готовы хоть сегодня в том районе (левый берег. – Прим. ред.) установить базовую станцию. Как сговорились люди, радиофобы одни собрались и все против… Есть определенные жильцы, которые не дают согласия и мешают этому". Багдат Мусин

Такому положению дел, отметил он, способствуют нормы закона "О ЖКХ", согласно которым, если хотя бы один житель жилого дома будет против, то операторы сотовой связи не могут установить базовую станцию.

"У нас предложение конкретное – в закон "О ЖКХ" внести изменение о том, что 100% жильцов наоборот согласились, что им не нужна базовая станция. Когда вам воду прокладывают и спрашивают, нужна вам вода или нет, то если 100% жильцов скажут, что им вода не нужна, скорее всего, ее вам отрубят. То же самое и со связью. Мы не можем слушать одного человека и тысячи оставлять без связи. Поэтому здесь такая ситуация". Глава МЦРИАП

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МЦРИАП Мажилис Парламента РК Мусин Багдат Казахстан
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