Вышки сотовой связи без согласия жильцов: что ответил министр Мадиев

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 4 июня 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал предлагаемую меру по установке вышек сотовой связи без уведомления жильцов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЦРИАП напомнил, что сейчас необходимо согласие более 50% жильцов на установку антенн сотовой связи.

"Мы считаем, что данная мера своевременна. С 2011 года существует резолюция ООН, где было принято, что интернет является базовой потребностью любого гражданина. И мы считаем, что каждый гражданин должен пользоваться этими благами", – сказал Жаслан Мадиев.

Он пояснил, что обеспечение доступа экстренных служб к связи является обязанностью для всех сотовых операторов.

"Но в любом случае при установке этой инфраструктуры будут осуществляться необходимые к получению санэпидемиологические разрешения, будут соответствующие работы проводиться для безопасности граждан. Поэтому мы считаем, что это правильная мера", – отметил министр.

Ранее сообщалось, что операторы связи получат возможность устанавливать базовые станции в многоквартирных домах без согласия собственников квартир.