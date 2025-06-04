#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Право

Вышки сотовой связи без согласия жильцов: что ответил министр Мадиев

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 18:55 Фото: pexels
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 4 июня 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал предлагаемую меру по установке вышек сотовой связи без уведомления жильцов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЦРИАП напомнил, что сейчас необходимо согласие более 50% жильцов на установку антенн сотовой связи.

"Мы считаем, что данная мера своевременна. С 2011 года существует резолюция ООН, где было принято, что интернет является базовой потребностью любого гражданина. И мы считаем, что каждый гражданин должен пользоваться этими благами", – сказал Жаслан Мадиев.

Он пояснил, что обеспечение доступа экстренных служб к связи является обязанностью для всех сотовых операторов.

"Но в любом случае при установке этой инфраструктуры будут осуществляться необходимые к получению санэпидемиологические разрешения, будут соответствующие работы проводиться для безопасности граждан. Поэтому мы считаем, что это правильная мера", – отметил министр.

Ранее сообщалось, что операторы связи получат возможность устанавливать базовые станции в многоквартирных домах без согласия собственников квартир.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Мажилис одобрил поправки по вопросам военно-патриотического воспитания
Право
19:47, Сегодня
Мажилис одобрил поправки по вопросам военно-патриотического воспитания
Сельхозугодья и земли лесного фонда позволят изымать под строительство водохранилищ
Право
17:54, Сегодня
Сельхозугодья и земли лесного фонда позволят изымать под строительство водохранилищ
Мажилис ратифицировал поправки в соглашение с Россией о создании ракетного комплекса "Байтерек"
Право
17:31, Сегодня
Мажилис ратифицировал поправки в соглашение с Россией о создании ракетного комплекса "Байтерек"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: