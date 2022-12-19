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Генсек ОДКБ пожелал успехов своему преемнику Имангали Тасмагамбетову

Пожелал успехов Имангали Тасмагамбетову Фото: odkb-csto.org
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась пожелал успехов своему преемнику Имангали Тасмагамбетову, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в Москве он рассказал журналистам, что очень рад, что высшим должностным лицом нашей организации будет уже состоявшийся управленец, даже государственный деятель, с большим жизненным и управленческим опытом.

"Хочу пожелать ему просто успехов. Прошедший год был очень непростой, но, я так понимаю, следующий год тоже не будет простым, поэтому времени для раскачки у него будет очень мало, но у него есть на кого опереться. Только успехов". Генсек ОДКБ Станислав Зась

Также Зась отметил, что для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 2023 год будет непростым.

Тасмагамбетов вступает в должность генсека ОДКБ с 1 января 2023 года. Решение об этом было принято на саммите организации в Ереване.

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