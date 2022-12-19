Заведено дело на руководство ДЮСШ по факту ДТП с детьми в Актюбинской области

По факту ДТП в Актюбинской области, в котором погиб ребенок, начато досудебное расследование. Заведено дело на руководителя ДЮСШ и его заместителя, находившегося за рулем, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 декабря, рассказал на брифинге заместитель начальника ДП области Галым Байжанов, передает "Диапазон".

"По факту ДТП начато досудебное расследование по статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжких телесных повреждений. Водитель грубо нарушил ПДД, он должен был ехать со скоростью, обеспечивающей безопасное движение, при этом превысил количество посадочных мест в салоне". Начальник ДП Актюбинской области Галым Байжанов



По словам начальника ДП, за рулем находился заместитель директора ДЮСШ. Машиной он управлял в утомленном состоянии. В день аварии его сразу водворили в ИВС Алгинского района.

Также РОВД Алгинского района начало досудебное расследование по статьям "Халатность" и "Халатность в действиях лица, на которого возложено обеспечение безопасности несовершеннолетних". А именно в отношении руководителя ДЮСШ.



"Сейчас мы выясняем все обстоятельства, кто и какие решения принимал. Есть приказ, регламентирующий порядок провоза пассажиров, в том числе детей. Есть требования к транспортному средству, к порядку перевоза, к водителю и заказчику. Например, чтобы перевозить детей водитель должен иметь не менее 5 лет стажа, возрастом он должен быть от 25 лет. У него должно быть разрешение на осуществление нерегулярных пассажирских перевозок. Должен быть автобус с двумя входами, обязательно должно быть сопровождение полиции при перевозке детей. О планируемой поездке административную полицию должны предупреждать не позднее трех дней". Начальник ДП Актюбинской области Галым Байжанов

Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Айдос Кулжанов добавил, что у средних учебных заведений есть 118 автобусов. При отсутствии автобуса, ответственные за перевозку детей должны подать заявку в акимат и организовать сопровождение.

17 декабря автомобиль, в котором ехали дети с тренером, попал в аварию рядом с Актобе. Один ребенок погиб. Пятеро пострадавших детей находятся в реанимации.

