Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Заведено дело на руководство ДЮСШ по факту ДТП с детьми в Актюбинской области

Заведено дело на замдиректора ДЮСШ по факту ДТП с детьми в Актюбинской области Фото: polisia.kz
По факту ДТП в Актюбинской области, в котором погиб ребенок, начато досудебное расследование. Заведено дело на руководителя ДЮСШ и его заместителя, находившегося за рулем, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 декабря, рассказал на брифинге заместитель начальника ДП области Галым Байжанов, передает "Диапазон".

"По факту ДТП начато досудебное расследование по статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжких телесных повреждений. Водитель грубо нарушил ПДД, он должен был ехать со скоростью, обеспечивающей безопасное движение, при этом превысил количество посадочных мест в салоне". Начальник ДП Актюбинской области Галым Байжанов


По словам начальника ДП, за рулем находился заместитель директора ДЮСШ. Машиной он управлял в утомленном состоянии. В день аварии его сразу водворили в ИВС Алгинского района.

Также РОВД Алгинского района начало досудебное расследование по статьям "Халатность" и "Халатность в действиях лица, на которого возложено обеспечение безопасности несовершеннолетних". А именно в отношении руководителя ДЮСШ.

"Сейчас мы выясняем все обстоятельства, кто и какие решения принимал. Есть приказ, регламентирующий порядок провоза пассажиров, в том числе детей. Есть требования к транспортному средству, к порядку перевоза, к водителю и заказчику. Например, чтобы перевозить детей водитель должен иметь не менее 5 лет стажа, возрастом он должен быть от 25 лет. У него должно быть разрешение на осуществление нерегулярных пассажирских перевозок. Должен быть автобус с двумя входами, обязательно должно быть сопровождение полиции при перевозке детей. О планируемой поездке административную полицию должны предупреждать не позднее трех дней". Начальник ДП Актюбинской области Галым Байжанов

Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Айдос Кулжанов добавил, что у средних учебных заведений есть 118 автобусов. При отсутствии автобуса, ответственные за перевозку детей должны подать заявку в акимат и организовать сопровождение.

17 декабря автомобиль, в котором ехали дети с тренером, попал в аварию рядом с Актобе. Один ребенок погиб. Пятеро пострадавших детей находятся в реанимации.

Читайте также

Более 9 кг мефедрона нашли у молодого алматинца в Алматинской области

Неадекватное поведение павлодарца в лифте попало на видео

В Талдыкоргане на ходу загорелся автомобиль

Константин Вноровский
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды
Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды
Не дарить кроликов на Новый год просят казахстанцев
Не дарить кроликов на Новый год просят казахстанцев
торги на бирже
Рубль продолжает сдавать свои позиции на торгах 19 декабря
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления