Родители детей пострадавших в ДТП в Актюбинской области, рассказали подробности

Родители детей, попавших в ДТП в Актюбинской области рассказали подробности происшествия, сообщает Zakon.kz.

Об аварии взрослым сообщили сами дети. Спустя три часа после аварии, передает КТК.

Впервые за 10 лет маленьких волейболистов отправили на областные соревнования за чужой счет. Родителям пообещали, что детей будут перевозить на двух машинах. Но команда поехала на перегруженном автомобиле, за рулем которой сидел уставший замдиректора районной ДЮСШ. По дороге он заснул и теперь – главный подозреваемый.

Об аварии родители узнали от самих детей. Звонили те, кто меньше всех пострадал.

Все руководство виновато, начиная с акимов. Все же знали, что будут ехать из районов. Почему без сопровождения отправили?! Это же не скот. Девять детей в одну машину закинули! А до этого ведь обещали, что на двух авто повезут. 16-го должны были выехать, а транспорт только 17-го числа нашли. Со скоростью 140 он ехал! Мама Бибинур Карибаева

Иномарка принадлежала 32-летнему замдиректора районной ДЮСШ. Сопровождал юных спортсменов 21-летний тренер.

Водитель грубо нарушил пункты 10, 1, 22, 8 ПДД, то есть должен был двигаться со скоростью, обеспеченной ПДД, учитывать дорожно-метеорологические условия. При этом превысил количество посадочных мест в салоне. Освидетельствование показало, что он выпившим не был. Находился в утомленном состоянии – заснул. Был в утомительном состоянии. Зам. начальника ДП Актюбинской области Галым Байжанов

Такая халатность стоила одному ребенку жизни. Мальчик погиб на месте ДТП. Между жизнью и смертью сейчас и тренер. Еще двое семиклассников перенесли трепанацию черепа и сейчас находятся в искусственной коме. Врачи даже не берутся делать прогнозов.

Двое детей находятся на искусственной вентиляции легких. Отмечается положительная неврологическая симптоматика, но, учитывая тяжесть травмы головы, мы в течение 4-5 дней должны продержать их на медикаментозном сне. Сами понимаете, нужен покой для головного мозга. Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев

По словам главы руководителя управления физической культуры и спорта Актюбинской области Евгения Гончарова, он не знал, на чем добирались дети. Только после трагедии выяснил, что, оказывается, директор районной ДЮСШ не попросил автобус и полицейское сопровождение.

В Актюбинской области работают 38 детско-юношеских спортивных школ. Но, оказалось, только пять районов имеют свои автобусы для перевозки спортсменов. Все остальные добираются на соревнования как придется. В полиции завели дело по факту халатности. Степень вины руководства ДЮСШ и чиновников облспорта еще предстоит выяснить.

17 декабря автомобиль, в котором ехали дети с тренером, попал в аварию рядом с Актобе. Один ребенок погиб. Пятеро пострадавших находятся в реанимации.

На руководство ДЮСШ по факту ДТП заведено дело.

