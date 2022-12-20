"Барыс" победил "Нефтехимика" в чемпионате КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге после двух недель перерыва возобновлены игры регулярного чемпионата. В одном из этих матчей казахстанский клуб "Барыс" одержал волевую победу в гостях над "Нефтехимиком" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

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Соперник казахстанской команды является аутсайдером Восточной конференции КХЛ. Несмотря на это, нижнекамцы смогли оказать достойное сопротивление гостям и даже повели в счете на 32-й минуте поединка, благодаря усилиям Анселя Галимова – 1:0, и команды ушли на второй перерыв. Отдохнув, астанчане в заключительной части игры показали все свое мастерство, забросив три безответные шайбы в ворота россиян.









Сравнял результат представитель "Барыса" Майкл Шапю, который отправил шайбу под перекладину после паса Никиты Михайлиса, забросив свою первую шайбу в КХЛ.







Далее гостей вывел вперед Джереми Бракко. А точку в этом противостоянии поставил все тот же Майкл Шапю, который поразил пустые ворота хозяев льда, тем самым оформив дубль.









21 декабря "Барыс" примет на домашней арене омский "Авангард".

