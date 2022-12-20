Президент Узбекистана объявил выговор руководителям энергоотрасли за проваленную подготовку к зиме

Шавкат Мирзиёев объявил выговор первому вице-премьеру Ачилбаю Раматову и руководителям энергоотрасли Узбекистана за проваленную подготовку к зиме. Президент Узбекистана отметил, что в системе есть более 115 тыс. сотрудников, которые получают зарплату, сообщает Zakon.kz.

Президент Узбекистана на совещании 15 декабря затронул вопрос улучшения энергоснабжения в регионах, рассказал пресс-секретарь Шавката Мирзиёева.



По словам Мирзиёева, за последние шесть лет в энергоотрасли произошли серьезные изменения, в том числе:

в стране создали новые мощности на более 5 тыс. МВт электроэнергии (за предыдущие 25 лет ввели всего 3300 МВт);

обновили 45 тыс. км электрических сетей и более 13 тыс. трансформаторных пунктов (это также в три-четыре раза больше, чем в предыдущие годы);

объемы производства сжиженного газа и угля выросли в 1,5 раза.

"Однако во время холодов в течение недели стало ясно, что первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, глава "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев, глава Тепловых электрических станций Фархад Абдурахманов, глава Национальных электрических сетей Дадажон Исакулов, глава Региональных электрических сетей Улугбек Мустафоев, глава "Узтрансгаза" Бехзот Норматов, глава "Худудгазтаъминот" Баходир Эшмуродов, хокимы областей, районов, городов и секторов не работали "внизу". Они провалили подготовку к зиме и дискредитировали проводимые нами реформы. Хотя в их системе имеется большая армия из более чем 115 тыс. сотрудников. Они тоже получают зарплату". Шавкат Мирзиёев

За ошибки и недостатки в работе президент объявил выговор Ачилбаю Раматову, который возглавляет республиканскую комиссию по координации подготовки отраслей экономики и социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний период.

Аналогичные наказания получили председатель правления "Узбекнефтегаза", главы Тепловых электрических станций, Национальных электрических сетей, Региональных электрических сетей, "Узтрансгаза" и "Худудгазтаъминот".

"Если бы они предупредили людей, представив четкий план и анализ, если бы сказали справедливую правду, наш народ все бы правильно понял и не был бы недоволен". Шавкат Мирзиёев

Ачилбаю Раматову и другим руководителям президент поручил работать "в режиме чрезвычайной ситуации" в течение двух месяцев.

8 декабря стало известно о том, что в стране ввели полный запрет на экспорт сжиженного газа. До 1 марта 2023 года автомобили, которые работают на сжатом газе и принадлежат госорганам, перейдут на бензин.

Ранее хокимият Ташкента сообщил, что пытается распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, однако топлива не хватает. По этой причине было принято решение остановить работу газовых автозаправок для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.

В ноябре в ряде регионов Узбекистана наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Это было вызвано снижением подачи газа на ТЭС (где вырабатывается около 90% всей электроэнергии в стране). Национальный диспетчерский центр попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине Узбекистана не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии.

13 декабря Шавкат Мирзиёев посетил квартиры узбекистанцев и поинтересовался, как обстоят дела с теплоснабжением.