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В Узбекистане полностью запретили экспорт сжиженного газа

В Узбекистане запретили экспорт газа Фото: pixabay
Запрет экспорта сжиженного газа связан с проблемами энергоснабжения внутри страны, сообщает Zakon.kz.

До 1 марта 2023 года транспортные средства, которые работают на сжатом газе и принадлежат госорганам, перейдут на бензин. Об этом стало известно в ходе совещания, которое прошло под председательством главы администрации президента, сообщает Kun.uz

Власти решили принять следующие дополнительные меры: 

  • всем производителям и трейдерам запретят экспортировать сжиженный газ;  
  • в случаях отсутствия возможности подачи природного газа населению будут доставлять сжиженный газ; 
  • продление временных ограничений на подачу электроэнергии к насосным станциям в системе Минводхоза до конца года; 
  • увеличение импорта бензина, а также сырья для производства бензина и дизельного топлива;  
  • недопущение участия компаний-посредников в торговле бензином АИ-80 на бирже;  
  • исчисление и взимание акциза на ввоз бензина АИ-80 и акциза на его розничную реализацию приостанавливается сроком на два месяца;  
  • суточный объем реализуемого на бирже бензина АИ-80 будет увеличен.  

Также до 1 марта 2023 года транспортные средства, которые работают на сжатом газе и принадлежат госорганам, перейдут на бензин.

Ранее хокимият Ташкента сообщил, что пытается распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, однако топлива не хватает. По этой причине было принято решение остановить работу газовых автозаправок для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.

Компания Veolia Energy Tashkent, управляющая системой теплоснабжения столицы Узбекистана, сообщила, что из-за наблюдаемой нехватки природного газа котельные в отдельных районах города не вырабатывают тепло нужной температуры. Это в свою очередь приводит к ухудшению качества отопления.

В ноябре в ряде регионов Узбекистана наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Это было вызвано снижением подачи газа на ТЭС (где вырабатывается около 90% всей электроэнергии в стране). Национальный диспетчерский центр попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине Узбекистана не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии.

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