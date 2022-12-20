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Дуэт вымогателей задержали в Таразе

Дуэт вымогателей задержали в Таразе Фото: скриншот видео
В Жамбылской области задержан криминальный дуэт вымогателей. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе областного департамента полиции, задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности.

Согласно данным полиции, 6 декабря в полицию Тараза обратился 26-летний горожанин. Он заявил о факте вымогательства.

По его словам, некие лица путем шантажа еженедельно вымогали у него 300 тысяч тенге за нераспространение компрометирующей информации.

Через два дня стражи порядка задержали двух местных жителей: 28 и 29 лет.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 части 2 УК РК "Вымогательство". Вещественные доказательства изъяты. Задержанные дали признательные показания". Пресс-служба ДП Жамбылской области


Также отмечено, что 29-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Тараза.

В отношении его соучастника избрана мера пресечения "Подписка о невыезде".

Кроме того, установлено, оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, заключили в пресс-службе.

14 ноября сообщалось о спецоперации по задержанию вымогателей в Акмолинской области.

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Анастасия Московчук
Тараз
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