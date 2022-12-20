Дуэт вымогателей задержали в Таразе
Согласно данным полиции, 6 декабря в полицию Тараза обратился 26-летний горожанин. Он заявил о факте вымогательства.
По его словам, некие лица путем шантажа еженедельно вымогали у него 300 тысяч тенге за нераспространение компрометирующей информации.
Через два дня стражи порядка задержали двух местных жителей: 28 и 29 лет.
"По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 части 2 УК РК "Вымогательство". Вещественные доказательства изъяты. Задержанные дали признательные показания". Пресс-служба ДП Жамбылской области
Также отмечено, что 29-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Тараза.
В отношении его соучастника избрана мера пресечения "Подписка о невыезде".
Кроме того, установлено, оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, заключили в пресс-службе.
14 ноября сообщалось о спецоперации по задержанию вымогателей в Акмолинской области.