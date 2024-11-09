Задержан мужчина, подозреваемый в двойном убийстве в Таразе

Сотрудники Департамента полиции Жамбылской области задержали подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сегодня, 9 ноября 2024 года, рассказали в пресс-службе областного ДП, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что вечером 7 ноября на съемной квартире в центре Тараза были найдены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Сообщалось, что одна из них – жительница Алматы, другая – Тараза. По факту двойного убийства было начато досудебное расследование, возбуждено уголовное дело.

"По результатам оперативно-следственных мероприятий в течение суток полицией задержан и водворен в изолятор временного содержания ранее не судимый 28-летний подозреваемый. Наряду с этим владелец съемного жилья ранее привлечена к административной ответственности за допущение проживания физических лиц без регистрации. В полицию жалоб от соседей на данную квартиру не поступало". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Иная информация, как отметили в областной полиции, согласно ст. 201 УПК РК, "разглашению не подлежит".