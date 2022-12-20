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Убийство врача-гастроэнтеролога в Алматы: подсудимый не жаловался на работу Юрия Шумкова

убитый гастроэнтеролог Фото: Instagram/gastro.kz
20 декабря в Алматы проходит судебное заседание по делу об убийстве известного врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова. Коллега убитого врача рассказал о встрече с подсудимым, сообщает Zakon.kz.

По словам свидетеля, подсудимый не жаловался на работу Юрия Шумкова.

"2 февраля мне позвонил Юрий Петрович, попросил помочь осмотреть пациента. 3 числа провели исследование. Второй раз я с ним встретился в марте. Тогда я смотрел его сам. Обнаружил эрозию. Потом он пошел к Юрию Петровичу за консультацией".Свидетель по делу 

Кроме заслушивания показаний свидетелей, на сегодняшнем судебном заседании ожидается ознакомление с заключениями экспертов. 

Известного врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова убили 4 апреля 2022 года на автостоянке в Алматы. Полиция позже установила, что преступник был пациентом и несколько раз приходил к доктору на прием.

Вдова убитого врача 22 ноября выступила в суде. Она потребовала 105 млн тенге компенсации.


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