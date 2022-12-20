Минэкологии предложило продлить мораторий на отстрел сайгаков

Фото: wikimedia

В Казахстане могут продлить мораторий на отстрел сайгаков. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: