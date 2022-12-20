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Минэкологии предложило продлить мораторий на отстрел сайгаков

Минэкологии предложило продлить мораторий на отстрел сайгаков Фото: wikimedia
В Казахстане могут продлить мораторий на отстрел сайгаков. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, министерство 20 декабря 2022 года направило "предложение о продлении моратория на изъятие сайгаков".

"Если его поддержат, то запрет на изъятие сайгаков будет длиться до конца 2023 года. То есть отстреливать сайгаков в следующем году не будут".Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

14 июля 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор Сериккали Брекешеву за разрешение на отстрел сайгаков. После было принято решение ввести мораторий на отстрел сайгаков до 2023 года.

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