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В Минэкологии опровергли выдачу лицензий иностранцам на отстрел сайгаков

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 14:09 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 18 сентября 2024 года в кулуарах Мажилиса опроверг информацию о том, что туристам из Германии предоставлялась лицензия на отстрел сайгаков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр заявил, что никто не предоставлял немецким охотникам лицензию на отстрел.

"Это полная чушь. Лицензия на отстрел сайгаков не предоставляется. Это животное охотничьего вида и ни о каких лицензиях не может идти речь. Тем более с немцами мы вообще не контактируем", – озвучил он.

В заключении Нысанбаев еще раз подчеркнул, что Министерство не занимается выдачей лицензий на отстрел сайгаков.

Ранее министр сообщил, что 99% всей мировой популяции сайгаков находится в Казахстане.

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