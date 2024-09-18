В Минэкологии опровергли выдачу лицензий иностранцам на отстрел сайгаков

Фото: wikimedia/Andrey Giljov

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 18 сентября 2024 года в кулуарах Мажилиса опроверг информацию о том, что туристам из Германии предоставлялась лицензия на отстрел сайгаков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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