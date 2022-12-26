Самые яркие и запоминающиеся события мирового спорта в уходящем 2022 году

Нынешний год в мировом спорте запечатлен многими грандиозными состязаниями с участием лучших спортсменов планеты. Безусловно, в памяти миллионов болельщиков год останется под знаком зимней Олимпиады-2022 и футбольного первенства в Катаре. Но, было и немало скандалов, сообщает Zakon.kz.

Спортивный 2022 год начался арестом и депортацией из Австралии из-за ковидных протоколов одного из лучших теннисистов мира Новака Джоковича. Далее ему запретили въезд на три года в Австралию, вскоре этот запрет был снят, и в 2023 году он сможет принять участие на AusOpen.







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В начале весны FIFA и UEFA отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях, чуть позднее это коснулось и Беларусь. Немного спустя российские и белорусские спортсмены не были допущены практически к состязаниям по всем видам спорта на мировой арене.



20 февраля 2022 года завершилось одно из масштабных и грандиозных соревнований – Белая Олимпиада в Пекине. Сборная Норвегии выиграла медальный зачет зимних Игр – 37 наград (16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых). Китайцы были лучше всех в командном зачете Паралимпийских игр в Пекине, в их активе – 61 медаль (18, 20, 23).





14 марта звездный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым баскетболистом в истории НБА, кому удалось набрать 10 тысяч очков, подборов и передач. А за 9 дней до этого в скандал попала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу американка Бриттни Грайнер, которая была арестована в аэропорту Шереметьево (Москва). Сотрудники таможни нашли в ее сумке наркотические вещества, позже она получила 9-летний срок. Однако в декабре 2022 года власти США обменяли ее на россиянина Виктора Бута.







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8 мая в Лас-Вегасе (США) непобежденный чемпион мира WBA из России Дмитрий Бивол сенсационно победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса. 27 мая в матче НХЛ, в котором "Калгари» встречался с "Эдмонтоном", команды забили четыре гола за 71 секунду, тем самым установив рекорд по скорости забрасывания четырех шайб. "Реал" одержал 14-ю победу в Лиге чемпионов, обыграв в финале "Ливерпуль" – 1:0. Хоккейная сборная Финляндии стала чемпионом мира четвертый раз в истории, они также являются действующими олимпийскими чемпионами.





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Одной из главных новостей первого месяца лета стал развод защитника "Барселоны" Жерара Пике и колумбийской певицы Шакиры. 24 июня одному из лучших футболистов современности, форварду "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионелю Месси исполнилось 35 лет. Олимпийский чемпион из Швеции Арман Дюплантис отметился новым мировым рекордом в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги", преодолев планку высотой 6,16 м на открытом воздухе. Он же 25 июля завоевал "золото" на ЧМ-2022 (США), улучшил свое же достижение на 5 см. Теперь результат 6,21 м – новый мировой рекорд на открытом воздухе. Новак Джокович завоевал седьмой трофей на Уимблдоне и 21-й титул на турнирах Большого шлема.





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В августе произошли ряд событий, которые не остались без внимания спортивной общественности планеты. Мадридский "Реал" победил немецкий "Айнтрахт" в матче за Суперкубок УЕФА, и в пятый раз завоевал титул. Впервые за последние 16 боев непобедимый Камару Усман проиграл в UFC, уступив нокаутом Леону Эдвардсу. Килиан Мбаппе забил гол на 8-й секунде чемпионата Франции – это рекорд. За 100 млн евро "Манчестер Юнайтед" подписал одного из самых дорогих игроков в истории - бразильца Антони Карлоса.





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Победителем US Open-2022 стал 19-летний испанец Карлос Алькарас, который сразу взобрался на вершину мирового рейтинга. Мужская сборная Италии по волейболу стала победителем ЧМ-2022, обыграв в финале поляков - 3:1. 15 сентября знаменитый швейцарец Роджер Федерер объявил всему миру о завершении своей 24-летней карьеры профессионального теннисиста. Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге выиграл Берлинский марафон с новым мировым рекордом, пробежав дистанцию за 2 часа 1 минуту и 9 секунд.





Фото: Instagram/australianopen

В октябре 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль и его жена Мария Франциска стали родителями, у них родился сын. В китайском Чэнду завершился командный чемпионат мира по настольному теннису среди мужчин и женщин. В обеих сетках бесспорными чемпионами стали спортсмены из Китая. Сербия отстояла звание лучшей женской сборной на ЧМ-2022 по волейболу в Голландии, переиграв в решающем матче бразильянок. 17 октября Карим Бензема стал обладателем "Золотого мяча-2022". Победителем турнира ATP 500 Astana Open признан Новак Джокович.



Фото: Instagram/realmadrid





В ноябре все спортивные новости были окружены в основном футболом. Началось оно со скандального интервью знаменитого форварда сборной Португалии Кришиану Роналду британскому журналисту Пирсу Моргану. В ответ на это "МЮ" распрощался с игроком, который на данный момент находится без клуба. В это же время Роналду установил новый рекорд в Instagram, количество его подписчиков превысило 500 млн. На стартовавшем ЧМ-2022 по футболу произошла первая сенсация, Саудовская Аравия нокаутировала Аргентину - 2:1. Затем японцы повергли в шок Германию - 2:1, а марокканцы отправили домой бельгийцев - 2:0.



Фото: Instagram/cristiano





Из других значимых событий этого месяца необходимо отметить успех Новака Джоковича, который cтал победителем итогового турнира ATP. А также достижение самого богатого баскетболиста планеты и клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, который стал первым игроком в истории НБА, кто перешагнул рубеж в 45 тыс. очков за карьеру в регулярном сезоне, включая и плей-офф.



Фото: Instagram/kingjames







Самым запоминающим и глобальным событием всего 2022 года конечно же был мундиаль в Катаре, который завершился фантастической игрой в финале, между Аргентиной и Францией. В итоге коллектив Лионеля Месси был более удачлив в серии пенальти, и в третий раз в своей истории завоевала звание чемпионов мира по футболу.



Фото: twitter/аrgentina



"Бронзой" ЧМ-2022 по футболу удостоена команда Хорватии, которая переиграла в матче за 3-е место представителей Марокко - 2-1. Вообще арабская команда удивила на футбольных полях Катара, сразив всех сначала в подгруппе, а затем в плей-офф, став первой африканской сборной, прошедшей в полуфинал ЧМ. 8-го декабря из российской тюрьмы освобождена одна из лучших баскетболисток мира Бритни Грайнер.





Фото: Instagram/brittneyyevettegriner







32-летняя олимпийская чемпионка Игр-2016 и 2020 была обменена на россиянина Виктора Бута. Также был выпущен из тюрьмы один из легендарных теннисистов, бывшая первая ракетка мира Борис Беккер.

Спустя день после финала мундиаля в Катаре, аргентинская звезда и лучший игрок ЧМ-2022 по футболу Лионель Месси был объявлен лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports.



