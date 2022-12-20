Тело младенца в коробке обнаружили в Актобе

В Актобе возле многоэтажного дома по улице Жубановой в бумажной коробке нашли тело младенца, сообщает Zakon.kz.

Страшную находку обнаружили поздно вечером 19 декабря.

По данному факту, как уточнили в пресс-службе ведомства, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

"Начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначена судебно-медицинская экспертиза". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Также сказано, что проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери.

24 октября сообщалось, что на мусорном полигоне в Актюбинской области обнаружили младенца.