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Тело младенца в коробке обнаружили в Актобе

Тело младенца в коробке обнаружили в Актобе Фото: pixabay
В Актобе возле многоэтажного дома по улице Жубановой в бумажной коробке нашли тело младенца, сообщает Zakon.kz.

Страшную находку обнаружили поздно вечером 19 декабря.

По данному факту, как уточнили в пресс-службе ведомства, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

"Начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначена судебно-медицинская экспертиза".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Также сказано, что проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери.

24 октября сообщалось, что на мусорном полигоне в Актюбинской области обнаружили младенца.

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