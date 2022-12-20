Тело младенца в коробке обнаружили в Актобе
Фото: pixabay
В Актобе возле многоэтажного дома по улице Жубановой в бумажной коробке нашли тело младенца, сообщает Zakon.kz.
Страшную находку обнаружили поздно вечером 19 декабря.
По данному факту, как уточнили в пресс-службе ведомства, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
"Начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Назначена судебно-медицинская экспертиза".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Также сказано, что проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери.
24 октября сообщалось, что на мусорном полигоне в Актюбинской области обнаружили младенца.
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