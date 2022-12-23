Земли госпиталя для ветеранов войны в предгорье Алматы застраивают элитными особняками – активисты

Самый крупный в стране госпиталь для ветеранов войны закрыли в 2010 году. Минздрав обещал снести старое здание и возвести современный лечебный корпус с новым оборудованием, но все пока остается на словах. Ветераны считают, что их обманули, и требуют выполнить обещанное, сообщает Zakon.kz.

История реконструкции многострадального объекта – самого крупного республиканского клинического госпиталя для ветеранов войны – длится уже 12 лет. Он был расположен в одном из красивейших мест Алматы – у подножия Заилийского Алатау по адресу: ул. Ладушкина, 120а, и сюда на лечение и реабилитацию приезжало более пяти тысяч ветеранов из всех регионов страны. По закону "О ветеранах" к таковым относятся не только фронтовики, но и участники боевых действий и межэтнического конфликта в других государствах – в Афганистане, Нагорном Карабахе, на таджикско-афганской границе, международных миротворческих операций, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и другие. Но осенью 2010 года госпиталь закрыли, объяснив это тем, что он признан аварийным.





Фото: Zakon.kz



По словам лидеров общественных ветеранских организаций, выступивших на пресс-конференции, посвященной проблемам ремонта и строительства данного медицинского учреждения, Министерство здравоохранения после закрытия госпиталя обещало на его базе буквально через пару лет возвести новый современный лечебный корпус с новым оборудованием, провести реконструкцию здания госпиталя и оснастить его современной медицинской аппаратурой.



– Прошло 12 лет. Из обещанного ничего не выполнено, ни ремонта, ни строительства здесь не было и нет, все вывезли, – сетуют общественники.

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Пустующее здание не охраняется и не отапливается, подвергается вандализму, разграблению. Развалины старого корпуса стали излюбленным местом для наркоманов и сектантов, которые собираются здесь и проводят свои ритуалы.



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Сложившуюся ситуацию прокомментировал председатель Координационного совета организаций ветеранов войны в Афганистане Мурат Абдушукуров.



"Госпиталь для ветеранов войны и приравненных к ним лиц обещали начать строить в 2011 году и уверяли, что уже разрабатывается проектно-сметная документация, но это оказалось неправдой. Вместо этого здесь строят коттеджи. Из 26 гектаров земли, принадлежащих госпиталю, осталось только 11. Остальные 15 гектаров ушли под строительство особняков". Председатель Координационного совета организаций ветеранов войны в Афганистане Мурат Абдушукуров

Между тем Министерство здравоохранения в 2010 году утверждало, что "предпринимаются необходимые меры по приведению в надлежащее состояние корпусов госпиталя, и нет оснований для беспокойства граждан – ни один квадратный метр земли на занимаемой им территории не будет передан кому-либо", а также обещало, что строительство начнется весной 2011 года, одни корпуса будут снесены, другие капитально отремонтированы. Даже были выделены средства на ограждение объекта – почти 17 млн тенге. Ветераны уже не верят обещаниям и считают, что их обманули.

"История этого некогда самого крупного специализированного госпиталя начинается с 1943 года. Он был построен в курортной зоне в предгорьях Заилийского Алатау, где сам воздух, сама природа лечат. Герои-казахстанцы, отдавшие свое здоровье на благо Родины, проходили здесь не только лечение, но и реабилитацию. В общей численности к госпиталю было прикреплено более пяти тысяч человек – ветеранов ВОВ, участников Афганской войны, ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, жертв ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и так далее". Председатель Координационного совета организаций ветеранов войны в Афганистане Мурат Абдушукуров

Активист утверждает, что "здесь они получали хорошую квалифицированную медицинскую помощь, здесь были врачи, которые знали, как лечить контузию, ранения, радиационные заболевания, у них были все необходимые аппаратура и оборудование. Теперь ничего этого нет".





Фото: Zakon.kz



Лидеры ветеранских организаций постоянно поднимают вопрос восстановления госпиталя перед Министерством здравоохранения и правительством, и им каждый раз обещают, что в следующем году начнется строительство, но воз и ныне там. Последние три года профильное ведомство делает вид, что начинают строительство и якобы выделяются средства на разработку проектно-сметной документации, но ничего этого до сих пор нет, отметили они.

Слова ветеранов-общественников подтверждает и тот факт, что в 2018 году руководство Минздрава сообщало, что работы по проектированию планируется закончить в третьем квартале 2019 года, а строительство намерены начать в 2020-м и завершить в 2021-м.

"Глава государства часто говорит о Слышащем государстве, и мы сейчас обращаемся к государству, чтобы оно услышало ветеранов войны и, наконец-то, построили, отремонтировали наш госпиталь. Сейчас он как никогда нужен, так как мы уже подходим к тому возрасту, когда контузии, ранения и болячки, приобретенные в молодости при исполнении воинского и служебного долга, дают о себе знать. Раньше возле этого госпиталя были прекрасные парки, березовые рощи, а сейчас ничего этого нет, одни особняки стоят. Из 26 гектаров земли, принадлежащих госпиталю, 15 были переписаны на вновь созданное садоводческое общество, после чего здесь стали строить элитное жилье. Даже оставшиеся 11 гектаров Минздрав хотел использовать под строительство жилого комплекса для профессорско-преподавательского состава, но мы не дали это сделать, подняли шум. Недавно мы написали еще одно письмо на имя министра здравоохранения". Председатель Координационного совета организаций ветеранов войны в Афганистане Мурат Абдушукуров

Активисты считают, что строительство госпиталя – многогранный вопрос, который, помимо лечения и реабилитации ветеранов войны, имеет еще и большой воспитательный характер.





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– Мы должны воспитывать подрастающее поколение на примере бережного, уважительного отношения общества и государства к ветеранам. Но о каком уважении может быть речь, если нас лишили качественной квалифицированной медицинской помощи? – недоумевает Мурат Абдушукуров.

Более того, в законе нас, участников войны, назвали как малоимущие, то есть под социально уязвимую категорию подвели. А разве защитник Отечества может быть малоимущим? Защитник Отечества должен быть почетным гражданином своей страны. А у нас ветераны считаются малоимущими и стоят в очереди на жилье по 15-20 лет, а тут еще и квалифицированное лечение отняли.



Фото: скриншот видео



Мнение активиста разделяет и председатель Общественного объединения "Союз ветеранов Чернобыля" Халел Турегалиев.



"Я в этом госпитале с 1989 года, возглавлял здесь общественный совет. Мы много раз поднимали тему строительства госпиталя. Деньги вроде выделили. Тендер выиграла шымкентская компания-проектировщик. Но потом выясняется в суде, что у них еще девять тендеров, в том числе по уборке территории города Астаны. Стали дальше разбираться и оказалось, что проблема упирается в медоборудование. Минздрав все валит на госпиталь, но его вины нет. Мы много раз заседали, сроки нарушались, вызывали проектировщиков, спрашивали, на какой стадии ПСД, они разводят руками. Опять подали в суд, будем разбираться, написали письмо премьер-министру". Председатель "Союза ветеранов Чернобыля" Халел Турегалиев

Год назад мажилисмен Арман Кожахметов в своем депутатском запросе потребовал привлечь к ответственности тех, по чьей вине были допущены срывы сроков разработки технической документации по строительству нового госпиталя ветеранов войны в Алматы и принять незамедлительные меры по решению этого вопроса. Однако с того времени ничего не изменилось.

Строительство госпиталя для ветеранов – большая многолетняя проблема. На сегодня в Казахстане осталось очень мало фронтовиков, и к ним должно быть особое внимание, они многого не просят, отметил председатель Республиканского объединения "Совет генералов" генерал-майор Махмут Телегусов.







Фото: из личного архива Махмута Телегусова



"В 2015 году группа генералов совместно с руководством горбольницы № 1 отремонтировали для ветеранов 10 палат и укомплектовали их бытовой техникой – холодильниками, телевизорами и нагревательными приборами. Уже тогда их госпиталь, о котором сейчас идет речь, целенаправленно был доведен до аварийного состояния, а больше половины принадлежащей ему земли распродано частным лицам и застроено особняками якобы с разрешения акимата Алматы. Наши предложения остановить незаконное строительство и восстановить госпиталь не дали результата". Председатель "Совета генералов" генерал-майор Махмут Телегусов

Боевой генерал привел и другие аналогичные примеры. Как он отметил, "в 2001 году был ликвидирован санаторий САВО (Среднеазиатский военный округ), который относился к Министерству обороны РК. Более чем 30 гектаров земли были проданы олигархам, и сейчас там стоят большие современные коттеджи".



"Госпиталь этого же ведомства, который находился на пересечении улицы Сатпаева и проспекта Назарбаева, был выкуплен приближенными лицами бывшего руководства страны, а сам госпиталь построили далеко от центра города – на 70 разъезде с оговоркой, что туда якобы легче доставлять пациентов. В 2016 году несколько санаториев силовых структур были поставлены на приватизацию, но "Совет генералов" вмешался, мы написали в правительство и отстояли их, за исключением санатория МВД в Сарыагаше, который был выкуплен одним из влиятельных людей страны". Председатель "Совета генералов", генерал-майор Махмут Телегусов

Как пояснил генерал, госпитали и военные ведомственные санатории являются объектами стратегического значения. И если в мирное время они служат медучреждением для лечения и реабилитации людей в погонах, то в военное время или в период чрезвычайного положения на их базе разворачиваются передвижные военные госпитали для лечения раненых и получивших увечья. Такая практика имеется во многих странах мира.

"Январские события показали, насколько необходимы военные госпитали и санатории. Мы все помним, какие были нападения на алматинские городские больницы № 1 и № 7, куда доставляли раненых. Но это были гражданские медучреждения, а нужны именно военные на случай подобных ситуаций. 8 января мы с группой генералов и офицеров прибыли в госпиталь Минобороны на 70 разъезде и там было более 70 раненых офицеров и солдат Вооруженных сил, Пограничной службы и Национальной гвардии. Надо делать выводы из таких горьких уроков и приводить в надлежащее состояние все госпитали и санатории силовых ведомств, в том числе госпиталь для ветеранов, которые сейчас находятся в очень сложном положении". Председатель "Совета генералов", генерал-майор Махмут Телегусов

В отличие от других спикеров генерал считает, что сейчас нет необходимости строить новый госпиталь для ветеранов ВОВ и участников боевых действий в других государствах.

"На это уйдет порядка 7-10 млрд тенге, из которых, как это у нас бывает, третья часть будет использована неэффективно либо не по назначению. Поэтому предлагаем эти средства направить на восстановление действующих госпиталей, военных санаториев, укомплектовать их современными медицинскими аппаратами и оборудованием и создать все условия для качественного лечения и реабилитации прикрепленных к ним лиц. С другой стороны, это даст возможность обеспечить безопасность этих стратегических объектов в военное время или в период чрезвычайного положения. Лично я не верю чиновникам, которые якобы хотят построить новый госпиталь". Председатель "Совета генералов", генерал-майор Махмут Телегусов

Кроме того, генерал предлагает провести тщательное расследование со стороны Генеральной прокуратуры на предмет того, почему такие стратегические объекты, как военные госпитали и санатории, оказались в руках кучки олигархов и заставить их все восстановить и вернуть государству. Это, по его мнению, будет уроком для других, чтобы никто и мысли не допускал творить беззаконие и наживаться на социальных проблемах ветеранов войны и силовых структур.

А пока, отметил Телегусов, ветераны вынуждены получать лечение в другом госпитале, который находится на ул. Каблукова, но небольшое количество имеющихся там койко-меcт не позволяет обеспечить реабилитацию 12 тысяч ветеранов - участников боевых действий в других государствах.

"Раньше ветераны воинской службы могли получать полноценное лечение в своих госпиталях, но года два назад выделенные на их лечение средства были отозваны правительством, а пациентов закрепили за гражданскими поликлиниками, которые не совсем хорошо знают специфику заболеваний военнослужащих. Это, с одной стороны, подрывает их авторитет и снижает привлекательность воинской службы". Председатель "Совета генералов", генерал-майор Махмут Телегусов

Zakon.kz попросил Министерство здравоохранения РК прокомментировать сложившуюся вокруг данного госпиталя ситуацию и ответить на вопросы: на какой стадии находятся работы по реконструкции и строительству нового корпуса? Когда они будут завершены? Где сейчас проходят лечение и реабилитацию ветераны? Почему из 26 гектаров земли, принадлежащих госпиталю, осталось только 11?



Как сообщило руководство профильного ведомства, "после землетрясения весной 2010 года корпус Республиканского клинического госпиталя для инвалидов Отечественной войны по ул. Ладушкина, 120а в соответствии с предписанием органов по чрезвычайным ситуациям был закрыт, комплекс зданий лечебного корпуса признан аварийным и подлежит сносу".

"Министерством здравоохранения с 2018 года по заявке госпиталя ежегодно предусматривались бюджетные средства на разработку проектно-сметной документации для сноса старого и строительства нового корпуса. Заказчиком разработки ПСД является госпиталь. Однако в связи с неисполнением договорных обязательств проектировщиками и проведением судебных процедур (с 2018 года не исполнены обязательства двумя проектными организациями, которые признаны недобросовестными участниками госзакупок) до настоящего времени разработка ПСД не завершена (средства сняты при корректировке республиканского бюджета). В свою очередь министерством планируется продолжить реализацию проекта (разработку ПСД), в 2023 году внести бюджетную заявку в МФ при уточнении республиканского бюджета или при формировании РБ на 2024-2026 годы". Министерство здравоохранения РК

По информации Минздрава, лечение и реабилитацию ветераны войны проходят сейчас в госпитале, расположенном по ул. Каблукова.

"Госпиталь в рамках уставной деятельности оказывает специализированную медицинскую помощь, в том числе консультативно-диагностическую, стационарную и реабилитационную инвалидам и участникам Отечественной войны, лицам, приравненным к ним по льготам и гарантиям, лицам, подвергшимся воздействию ионизирующего излучения, гражданам, пострадавшим от деятельности Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Коечная мощность госпиталя составляет 135 коек круглосуточного стационара. Из них терапевтического профиля – 60 коек, неврологического – 50, многопрофильной реабилитации – 20, дневного стационара – 5. Министерство здравоохранения РК

Что касается территории бывшего старого госпиталя у подножия Заилийского Алатау, которая по неизвестным причинам из 26 га сократилась до 11 га, Министерство здравоохранения пояснило.



"Земельный участок по адресу: ул. Ладушкина, 120а (ранее пр. Достык, 125а) был предоставлен госпиталю в постоянное землепользование в соответствии с Постановлением акимата г. Алматы от 6 февраля 2006 года №1/95-206. Площадь территории госпиталя по постановлению составляет 10,9809 га. Данный земельный участок находился и находится на балансе госпиталя. Сведений о передаче земель до 2006 года госпиталь не имеет". Министерство здравоохранения РК



