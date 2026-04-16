Политика

Токаев направил телеграмму поздравления художественному руководителю ансамбля "Ялла"

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 20:17 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления художественному руководителю ансамбля "Ялла" Фарруху Закирову. Об этом 16 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил народного артиста Узбекистана и Казахстана Фарруха Закирова с 80-летием.

"Благодаря природному таланту, неиссякаемой жизненной энергии и редкому трудолюбию Вы заслужили искренние симпатии миллионов поклонников Вашего творчества по всему миру. Ваше искусство на протяжении многих лет объединяет людей разных поколений и народов. В Казахстане Вас ценят за неповторимый голос и знаменитые песни в исполнении легендарного ансамбля "Ялла", ставшего культурным феноменом целой эпохи", – говорится в телеграмме.

За большой вклад в развитие культуры и музыкального искусства, а также укрепление дружеских отношений между народами Касым-Жомарт Токаев наградил Фарруха Закирова орденом "Достық" ІІ степени.

Ранее сообщалось, что Токаев направил послание президенту Объединенных Арабских Эмиратов.

