Политика

Оргкомитет партии "Әділет" объявил о получении документа от Минюста

Фото: организационный комитет партии &quot;Әділет&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 20:40 Фото: организационный комитет партии "Әділет"
Организационный комитет партии "Әділет" официально объявил о получении документа от Министерства юстиции Казахстана, подтверждающего представление уведомления о создании нового политического объединения, передает Zakon.kz.

Сегодня, 16 апреля 2026 года, организационный комитет партии "Әділет" от имени инициативной группы, включающей более 700 граждан Казахстана из всех областей, столицы и городов республиканского значения, официально подал уведомление о намерении создания политической партии. К уведомлению приложены все необходимые документы.

С сегодняшнего дня оргкомитет официально приступает к своей деятельности. О точной дате и месте проведения учредительного съезда партии будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что новая партия заявляет себя приверженцем прогрессивных реформ, идеи строительства Справедливого Казахстана, укрепления верховенства закона и расширения участия граждан в процессе принятия решений.

Канат Болысбек
