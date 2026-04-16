Оргкомитет партии "Әділет" объявил о получении документа от Минюста

Организационный комитет партии "Әділет" официально объявил о получении документа от Министерства юстиции Казахстана, подтверждающего представление уведомления о создании нового политического объединения, передает Zakon.kz.

Сегодня, 16 апреля 2026 года, организационный комитет партии "Әділет" от имени инициативной группы, включающей более 700 граждан Казахстана из всех областей, столицы и городов республиканского значения, официально подал уведомление о намерении создания политической партии. К уведомлению приложены все необходимые документы.

С сегодняшнего дня оргкомитет официально приступает к своей деятельности. О точной дате и месте проведения учредительного съезда партии будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что новая партия заявляет себя приверженцем прогрессивных реформ, идеи строительства Справедливого Казахстана, укрепления верховенства закона и расширения участия граждан в процессе принятия решений.