Оргкомитет партии "Әділет" объявил о получении документа от Минюста
Фото: организационный комитет партии "Әділет"
Организационный комитет партии "Әділет" официально объявил о получении документа от Министерства юстиции Казахстана, подтверждающего представление уведомления о создании нового политического объединения, передает Zakon.kz.
Сегодня, 16 апреля 2026 года, организационный комитет партии "Әділет" от имени инициативной группы, включающей более 700 граждан Казахстана из всех областей, столицы и городов республиканского значения, официально подал уведомление о намерении создания политической партии. К уведомлению приложены все необходимые документы.
С сегодняшнего дня оргкомитет официально приступает к своей деятельности. О точной дате и месте проведения учредительного съезда партии будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что новая партия заявляет себя приверженцем прогрессивных реформ, идеи строительства Справедливого Казахстана, укрепления верховенства закона и расширения участия граждан в процессе принятия решений.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript