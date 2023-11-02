Лионель Месси опубликовал семейные фото

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси накануне, 1 ноября 2023 года, поделился с подписчиками в Instagram семейными фотографиями, сообщает Zakon.kz.

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Снимки, которые опубликовал восьмикратный обладатель "Золотого мяча", черно-белые. На них выдающийся спортсмен сидит с женой Антонеллой Рокуццо, а за супругами выстроились их трое сыновей – Чиро, Тьяго и Матео.

31 октября 2023 года стало известно, что Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" восьмой раз. Подробности здесь.