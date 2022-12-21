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Германия планирует импортировать казахстанскую нефть вместо российской с 2023 года

Германия планирует импортировать казахстанскую нефть вместо российской Фото: pixabay
Германия подала заявку на прокачку по нефтепроводу "Дружба" в 2023 году казахстанской нефти вместо российской, сообщает Zakon.kz.

"Германия отвергла заявление о том, что планирует покупать российскую нефть в начале следующего года, заявляя, что вместо этого она будет импортировать сырую нефть из Казахстана", - пишет агентство Bloomberg 20 декабря со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства экономики Германии. 

Представитель ведомства сказала, что нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне "зарезервировали мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе".

Вместе с тем, официальный представитель системы "Транснефть" Игорь Демин сказал агентству ТАСС, что Казахстан не обращался в "Транснефть" для прокачки своей нефти в направлении Германии. Также Демин выразил мнение, что Казахстан технически может поставлять Германии только 3-5 млн тонн нефти, чего не достаточно для замещения нефти из России, которая шла на НПЗ Германии в объеме 19-20 млн тонн в год и еще 10 млн Россия транспортировала в Польшу.

Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства 14 декабря рассказал о планах по диверсификации направлений экспорта казахстанской нефти.

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