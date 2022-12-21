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Жителю Усть-Каменогорска пришлось самому принять роды у жены дома

Мужчина принял роды у жена дома Фото: pixabay
Под руководством мужа родила ребенка женщина в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Управления здравоохранения ВКО рассказали, что супруг позвонил в скорую помощь и сообщил, что у его жены на 37 неделе беременности начались самопроизвольные роды, пишет Yk.kz

Диспетчер отправила на место вызова бригаду. В это время фельдшер, принимающая вызовы,  дозвонилась до пациентки. Супругам она объяснила, что будет с ними на связи до приезда скорой.

Внезапно у пациентки начались схватки. Тогда диспетчер дала супругу роженицы пошаговую инструкцию, чтобы он мог сам принять роды у жены. Вскоре фельдшер услышала крик ребенка. Дав совет положить новорожденного на грудь маме, диспетчер удерживала звонок на линии до приезда бригады скорой помощи.

"Благодаря методу "удержание звонка" медикам удается спасать жизни многим восточноказахстанцам", – пояснили в Управлении здравоохранения ВКО.

7 сентября полицейские приняли роды в патрульной машине в Алматинской области.

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Павел Покровский
Казахстан Усть-Каменогорск
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