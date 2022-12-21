В канун Нового года в социальных сетях Алматинский зоопарк поделился радостной новостью – в середине лета у пары ягуаров родились ягуарята-двойняшки, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Алматинском зоопарке 21 декабря 2022 года, девочка Мика и мальчик Мади родились у пары ягуаров Васька и Момын.

"Родились малыши 9 июля, но рассказываем о них мы только сейчас, потому что мы очень суеверны и ждали, когда малыши окрепнут и подрастут", – говорится в сообщении.

Также администрация зоопарка Алматы рассказала, на кого похожи ягуарята-двойняшки.



"Мика похожа на папу, вся черная, а Мади – в пятнышках, как мама. Но характером Мика такая же, как мама, – очень ласковая и покладистая, а Мади, хоть и похож внешне на маму, но характером, как папа Васек – шустрый непоседа", – следует из сообщения.

В Алматинском зоопарке отметили, что состояние мамы и малышей хорошее.

"Как и любые котята, Мади и Мика любят играть друг с другом, ну, или с хвостом мамы". Администрация зоопарка Алматы

Как сообщается, зимой в Алматинском зоопарке ягуары живут в павильоне "Хищные млекопитающие", так как они – жители теплых стран Южной Америки.

"Приходите посмотреть на ягуарят Алматинского зоопарка". Администрация зоопарка Алматы





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