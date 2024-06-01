Алматинский зоопарк поделился потрясающей новостью
Фото: Zakon.kz
Алматинский зоопарк 1 июня на своей странице в Instagram сообщил радостную новость, передает Zakon.kz.
Зоопарк сопроводил свою публикацию милым видео с животными.
"Друзья, у нас потрясающая новость! В этом году наш зоопарк пополнился около 70 новыми малышами! В этот особенный день мы хотим поздравить наших новых обитателей и, конечно же, наших юных посетителей! Пусть этот праздник будет наполнен радостью, смехом и незабываемыми моментами. Приходите всей семьей, чтобы познакомиться с нашими маленькими животными, и насладитесь удивительными приключениями!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в алматинском зоопарке умер белый медведь, присланный из зоопарка столицы Чехии.
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