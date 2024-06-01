Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Алматинский зоопарк поделился потрясающей новостью

Алматинский зоопарк поделился потрясающей новостью, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 01:55 Фото: Zakon.kz
Алматинский зоопарк 1 июня на своей странице в Instagram сообщил радостную новость, передает Zakon.kz.

Зоопарк сопроводил свою публикацию милым видео с животными. 

"Друзья, у нас потрясающая новость! В этом году наш зоопарк пополнился около 70 новыми малышами! В этот особенный день мы хотим поздравить наших новых обитателей и, конечно же, наших юных посетителей! Пусть этот праздник будет наполнен радостью, смехом и незабываемыми моментами. Приходите всей семьей, чтобы познакомиться с нашими маленькими животными, и насладитесь удивительными приключениями!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в алматинском зоопарке умер белый медведь, присланный из зоопарка столицы Чехии.

Читайте также

Ветер, гроза и ливень: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Ветер, гроза и ливень: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
новое жилье в ЗКО
В Бурлинском районе ЗКО приобрели жилье для семей, пострадавших от паводка
Уровень реки Жайык впервые пошел на спад: что происходит в Атырауской области
Уровень воды в реке Жайык впервые пошел на спад
Айсулу Омарова
Алматы Алматинский зоопарк Интерпол 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
приговор
Старший офицер воинской части заложил в ломбард топографические приборы на 30 млн тенге
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: