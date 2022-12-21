В Казахстан с начала года въехали почти 3 млн россиян

И. о. председателя Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК Аслан Аталыков рассказал, что в 2022 году в страну въехали 5 610 000 иностранцев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, большинство иностранцев заезжают из стран СНГ.

"На первом месте – иммигранты из Российской Федерации – 2 900 000. На втором месте – граждане Узбекистана – 2 300 000. 730 000 граждан Кыргызстана. Более 330 000 – из Таджикистана. И почти 90 000 граждан Турции. Сейчас в Казахстане временно пребывают 650 000 иностранцев. 90% из этих же стран. Почти 6 000 000 иностранцев выехали из страны". Аслан Аталыков

Также он рассказал, какова ситуация сейчас с иммиграцией граждан Российской Федерации.

"Что касается граждан Российской Федерации, то тут хотелось бы отметить, что, во-первых, как и прежде, они являются наиболее частыми гостями в Казахстане. Их основной приток приходится на летние месяцы, то есть в сезон отпусков и туризма, когда Казахстан посетили 1 200 000 россиян. Самое большое их число заехало в июле месяце – более 485 000. В августе чуть меньше – 400 000. В сентябре въехали 406 000 россиян, причем большая часть – с 21 по 30 сентября в силу известных причин". Аслан Аталыков

По его словам, если до этого среднесуточная иммиграция россиян составляла порядка 8-9 тыс. в день, то в эти дни среднесуточный приток достигал 30 тыс. человек в день.

"Несмотря на большой поток прибывающих россиян в последнюю декаду сентября, пограничная и миграционная службы обеспечили бесперебойный режим работы". Аслан Аталыков

Он отметил, что с 1 октября среднесуточное число въезжающих россиян стабилизировалось, сейчас не превышает 6-7 тыс. в день.

"Небольшая динамика роста наблюдается каждые выходные, что, скорее всего, связано с их шопингом в Казахстане". Аслан Аталыков

По его данным, с 21 сентября в другие страны выехали 205 000 граждан России, то есть Казахстан ими использовался как транзитная площадка.

"Из Казахстана в Узбекистан выехали 47 000 граждан России, в Кыргызстан – 46 000, в Турцию – 37 000, в ОАЭ – 19 000". Аслан Аталыков

Вместе с тем он рассказал, сколько россиян после 21 сентября подали документы на ПМЖ и на гражданство.

"С 21 сентября было принято 3578 заявок на постоянное проживание и 965 – на гражданство". Аслан Аталыков

Он отметил, что на сегодня из числа заехавших после 21 сентября граждан Российской Федерации в Казахстане осталось 146 000.

"Из них получили разрешения на временное проживание 36 000. Это те, кто остается в Казахстане для воссоединения с семьей, нашел работу, ведет бизнес, остались на учебе". Аслан Аталыков





13 декабря 2022 года и. о. председателя Комитета по миграции Минтруда и соцзащиты населения РК Ильяс Испанов рассказал, сколько россиян работают в Казахстане.

