#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Общество

Более 660 тысяч иностранцев временно проживают в Казахстане

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 13:58 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков 31 октября 2025 года рассказал о принимаемых мерах по повышению инвестиционной и туристической привлекательности страны для иностранцев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с начала года Казахстан посетило свыше 12,3 млн иностранцев. При этом не все въезжающие иностранцы остаются в стране, большая часть выезжает либо проезжают транзитом.

"На сегодня постоянно проживают 223 тысячи иностранцев, из них 80 тысяч – кандасы. С начала года разрешение на временное проживание оформили свыше 660 тыс. иностранцев, из них почти 90% – с целью осуществления трудовой деятельности", – сказал Аталыков.

Он подчеркнул, что в отношении нарушителей принимаются жесткие меры.

"Меры по обеспечению закона и порядка принимаются и в этом году. За нарушение правил законодательства в области миграции к административной ответственности привлечено 70 тыс. иностранцев. Наложено штрафов – на 4,7 млрд. тенге. В текущем году к административной ответственности уже привлечено 306 тыс. иностранцев, из которых 14 тысяч выдворено за пределы страны", – отметил спикер.

Согласно приведенным им данным, с начала года свыше 3 тысяч работодателей привлечены к административной ответственности за незаконное привлечение иностранной рабочей силы. Сумма наложенных штрафов превышает 359 млн. тенге.

Сегодня мы писали о странах, которые поставляют в Казахстан наибольшее количество работников-мигрантов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
154 иностранца прописала жительница Алматинской области в одной квартире
14:25, Сегодня
154 иностранца прописала жительница Алматинской области в одной квартире
В МВД прокомментировали аннулирование ИИН иностранцам
16:00, 28 марта 2025
В МВД прокомментировали аннулирование ИИН иностранцам
МВД о продлении временного проживания в Казахстане: Отказов будет больше
16:37, 28 марта 2025
МВД о продлении временного проживания в Казахстане: Отказов будет больше
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: