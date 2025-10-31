Более 660 тысяч иностранцев временно проживают в Казахстане

Председатель Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков 31 октября 2025 года рассказал о принимаемых мерах по повышению инвестиционной и туристической привлекательности страны для иностранцев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с начала года Казахстан посетило свыше 12,3 млн иностранцев. При этом не все въезжающие иностранцы остаются в стране, большая часть выезжает либо проезжают транзитом.

"На сегодня постоянно проживают 223 тысячи иностранцев, из них 80 тысяч – кандасы. С начала года разрешение на временное проживание оформили свыше 660 тыс. иностранцев, из них почти 90% – с целью осуществления трудовой деятельности", – сказал Аталыков.

Он подчеркнул, что в отношении нарушителей принимаются жесткие меры.

"Меры по обеспечению закона и порядка принимаются и в этом году. За нарушение правил законодательства в области миграции к административной ответственности привлечено 70 тыс. иностранцев. Наложено штрафов – на 4,7 млрд. тенге. В текущем году к административной ответственности уже привлечено 306 тыс. иностранцев, из которых 14 тысяч выдворено за пределы страны", – отметил спикер.

Согласно приведенным им данным, с начала года свыше 3 тысяч работодателей привлечены к административной ответственности за незаконное привлечение иностранной рабочей силы. Сумма наложенных штрафов превышает 359 млн. тенге.

Сегодня мы писали о странах, которые поставляют в Казахстан наибольшее количество работников-мигрантов.