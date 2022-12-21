Токаев посадил дерево на аллее почетных гостей в резиденции президента Узбекистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посадил дерево на аллее почетных гостей в резиденции президента Республики Узбекистан "Куксарой" в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

21 декабря 2022 года президент прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.



Ранее Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Независимости, расположенному в парке "Янги Узбекистон" в Ташкенте.

