Токаев посадил дерево на аллее почетных гостей в резиденции президента Узбекистана
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посадил дерево на аллее почетных гостей в резиденции президента Республики Узбекистан "Куксарой" в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.
21 декабря
2022 года президент прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с президентом
Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних
договоров и соглашений.
Ранее Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу
Независимости, расположенному в парке "Янги Узбекистон" в Ташкенте.
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