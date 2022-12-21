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"Барыс" уступил "Авангарду" со счетом 1:3

"Барыс" уступил "Авангарду" Фото: hcbarys.kz
В предпоследнем домашнем матче календарного года "Барыс" уступил "Авангарду", сообщает Zakon.kz.

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Стартовый отрезок прошел на приличных скоростях, однако заброшенные шайбы зрители увидели только под занавес периода, передает пресс-служба ХК "Барыс".

Счет открыл Аркадий Шестаков, поразивший ворота броском с достаточно острого угла. Гости ответили за 20 секунд до сирены. Дамир Шарипзянов превратил в гол передачу Владимира Жаркова.

Во второй двадцатиминутке Алекс Броадхёрст успешно сыграл на добивании и вывел омичей вперед. Точку в игре поставил Сергей Толчинский, который на последней минуте поразил пустые ворота хозяев. Этим поражением "Барыс" прервал свою трехматчевую серию побед.

24 декабря подопечные Андрея Скабелки примут на домашнем льду "Автомобилист".

"Барыс" – "Авангард" 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

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