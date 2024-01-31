Шестое поражение подряд: "Барыс" проиграл "Авангарду"
Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с омским "Авангардом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.
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Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Авангарда".
"Барыс" открыл счет на 17-й минуте благодаря шайбе Аркадия Шестакова. Но во втором периоде "Авангард" сравнял счет. На 27-й минуте Михаил Гуляев забил шайбу в ворота астанинского клуба.
На 31-й минуте Николай Прохоркин забросил вторую шайбу.
Ранее "Барыс" уступил "Ак Барсу" со счетом 1:3.
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