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Шестое поражение подряд: "Барыс" проиграл "Авангарду"

Шестое поражение подряд: "Барыс" проиграл "Авангарду" Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с омским "Авангардом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Авангарда".

"Барыс" открыл счет на 17-й минуте благодаря шайбе Аркадия Шестакова. Но во втором периоде "Авангард" сравнял счет. На 27-й минуте Михаил Гуляев забил шайбу в ворота астанинского клуба.

На 31-й минуте Николай Прохоркин забросил вторую шайбу.

Ранее "Барыс" уступил "Ак Барсу" со счетом 1:3.



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