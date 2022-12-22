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Роналду прилетел в Саудовскую Аравию на переговоры с "Аль-Нассром" – СМИ

Роналду прибыл в Саудовскую Аравию Фото: Twitter/Cristiano Ronaldo
Португальский нападающий Криштиану Роналду прилетел в Эр-Рияд, где базируется клуб "Аль-Насср", сообщает Zakon.kz.

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Об этом пишет издание Foot Mercato

По данным источников, 37-летний португальский форвард в ближайшее время подпишет контракт с клубом сроком на 2,5 года. В "Аль-Нассре" он будет получать 200 млн евро за сезон.

22 ноября английский клуб "Манчестер Юнайтед" расторг с Криштиану Роналду контракт, после чего футболист стал свободным агентом. 

13 ноября Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его покинуть клуб на фоне неудач команды на международной арене и в национальном чемпионате. Футболист также сообщил, что не уважает главного тренера ФК Эрика тен Хаага, потому что тот не проявляет уважения к нему.

Роналду перешел в МЮ из итальянского "Ювентуса" летом 2021 года. До этого, с 2003 по 2009 год, он также выступал за "Манчестер Юнайтед".

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