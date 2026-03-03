#Референдум-2026
Спорт

Частный самолет Роналду срочно покинул Саудовскую Аравию – СМИ

Самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 18:13 Фото: Instagram/Cristiano
Самолет, принадлежащий нападающему сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, экстренно покинул Эр-Рияд, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Daily Mail 3 марта 2026 года, лайнер совершил перелет из столицы Саудовской Аравии в Мадрид.

Кто находился на борту – не уточняется. Вылет произошел через несколько часов после того, как дроны атаковали посольство США в Эр-Рияде.

Роналду владеет самолетом Bombardier Global Express 6500. Его стоимость оценивается более чем в 45,1 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что Роналду стал совладельцем известного испанского футбольного клуба "Альмерия".

Канат Болысбек
