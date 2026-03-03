Частный самолет Роналду срочно покинул Саудовскую Аравию – СМИ
Фото: Instagram/Cristiano
Самолет, принадлежащий нападающему сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, экстренно покинул Эр-Рияд, передает Zakon.kz.
Как сообщает издание Daily Mail 3 марта 2026 года, лайнер совершил перелет из столицы Саудовской Аравии в Мадрид.
Кто находился на борту – не уточняется. Вылет произошел через несколько часов после того, как дроны атаковали посольство США в Эр-Рияде.
Роналду владеет самолетом Bombardier Global Express 6500. Его стоимость оценивается более чем в 45,1 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что Роналду стал совладельцем известного испанского футбольного клуба "Альмерия".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript