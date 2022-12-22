Фанатов восхитил стиль Димаша Кудайбергена

Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал фотографии, которые пришлись по душе любителям творчества народного артиста Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Добрый вечер!" – говорится в подписи к публикации.

На кадрах певец стоит в холле в элегантном костюме и пальто.

Комментаторы подчеркнули, что стиль и манера подачи являются целым искусством.





Роскошный, потрясающий, лучший.

Очень воспитанный, умный, добрый, талантливый. Спасибо родителям за тебя!

Мистер элегантность.

Хорошие модельеры и стилисты у тебя, Димаш! И ты умеешь подать свой прекрасный образ! Приятно полюбоваться!

Куда делся красивый молодой человек? И когда он успел превратиться в такого элегантного и привлекательного мужчину?

20 декабря артист выступил на первом Центрально-Азиатском медиафоруме. Тогда он заявил, что политики, которые развязывают войны и пытаются заставить другие страны жить по их правилам, совершают чудовищную ошибку, война не может быть оправдана ничем.