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Фанатов восхитил стиль Димаша Кудайбергена

Димаш Кудайберген фото восхищение стиль Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал фотографии, которые пришлись по душе любителям творчества народного артиста Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Добрый вечер!" – говорится в подписи к публикации.

На кадрах певец стоит в холле в элегантном костюме и пальто.

Комментаторы подчеркнули, что стиль и манера подачи являются целым искусством.


  • Роскошный, потрясающий, лучший.
  • Очень воспитанный, умный, добрый, талантливый. Спасибо родителям за тебя!
  • Мистер элегантность.
  • Хорошие модельеры и стилисты у тебя, Димаш! И ты умеешь подать свой прекрасный образ! Приятно полюбоваться!
  • Куда делся красивый молодой человек? И когда он успел превратиться в такого элегантного и привлекательного мужчину?

20 декабря артист выступил на первом Центрально-Азиатском медиафоруме. Тогда он заявил, что политики, которые развязывают войны и пытаются заставить другие страны жить по их правилам, совершают чудовищную ошибку, война не может быть оправдана ничем.

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