Елжан Биртанов рассказал об апелляционных жалобах
Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Елжана Биртанова должно было начаться сегодня, 22 декабря, в
суде Астаны, но судья Айбек Амиргалиев объявил перерыв до 15.00 27 декабря в
связи с тем, что состав суда не сформирован, одна из судей находится на
больничном.
Экс-министр здравоохранения предположил, что оглашение жалоб адвокатов может занять несколько заседаний.
"У каждого (из защитников. – Прим. ред.) жалоба достаточно большая. Думаю, не одно а, возможно, два заседания уйдет на то, чтобы озвучить жалобы. Постановление суда абсурдное. По каждому пункту есть жалобы и факты нарушения уголовно-процессуального законодательства. Те доводы, которые в течение года в суде озвучивались, их как будто не было. Как будто вообще суда не было". Елжан Биртанов
Он выразил надежду, что апелляционный суд примет во внимание аргументы стороны защиты, которые были проигнорированы в суде первой инстанции.
28 октября суд признал Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 ч. 4 п. 3 УК РК ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Елжану Биртанову назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет, Олжасу Абишеву – ограничение свободы на 4 года.
С Абишева и Биртанова потребовали взыскать 1,3 млрд тенге в пользу Министерства здравоохранения.
9 ноября защитники Елжана Биртанова подали апелляционные жалобы на приговор.
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