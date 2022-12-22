Елжан Биртанов рассказал об апелляционных жалобах

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что только для оглашения апелляционных жалоб адвокатов на приговор суда понадобится больше одного судебного заседания, сам приговор он считает абсурдным, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Елжана Биртанова должно было начаться сегодня, 22 декабря, в суде Астаны, но судья Айбек Амиргалиев объявил перерыв до 15.00 27 декабря в связи с тем, что состав суда не сформирован, одна из судей находится на больничном.



Экс-министр здравоохранения предположил, что оглашение жалоб адвокатов может занять несколько заседаний.

"У каждого (из защитников. – Прим. ред.) жалоба достаточно большая. Думаю, не одно а, возможно, два заседания уйдет на то, чтобы озвучить жалобы. Постановление суда абсурдное. По каждому пункту есть жалобы и факты нарушения уголовно-процессуального законодательства. Те доводы, которые в течение года в суде озвучивались, их как будто не было. Как будто вообще суда не было". Елжан Биртанов

Он выразил надежду, что апелляционный суд примет во внимание аргументы стороны защиты, которые были проигнорированы в суде первой инстанции.

28 октября суд признал Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 ч. 4 п. 3 УК РК ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Елжану Биртанову назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет, Олжасу Абишеву – ограничение свободы на 4 года.

С Абишева и Биртанова потребовали взыскать 1,3 млрд тенге в пользу Министерства здравоохранения.

9 ноября защитники Елжана Биртанова подали апелляционные жалобы на приговор.